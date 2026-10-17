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秋日最期待的音樂盛事正式報到！2026台中爵士音樂節昨（16）日起於台中市民廣場隆重開跑，一連十天不斷電獻藝。開幕首日瞬間湧入超過7萬名樂迷擠爆現場，熱烈的人潮與隨性爵士樂曲共鳴，徹底點亮台中的夜空。開幕夜演出陣容堅強，首波由發跡於台中、成員來自世界各地的樂團「Soul Almighty」熱力開場，結合靈魂、放克、爵士、雷鬼及搖滾等多元曲風，以豐富律動迅速點燃全場氣氛；緊接著由「台中爵士節慶大樂團」攜手「Taichung Star」精彩合奏，樂手之間的絕佳默契，展現國際視野與在地實力的完美融合。台中市文化局指出，「台中爵士節慶大樂團」源自長期推動的「青少年爵士培訓計畫」，深耕在地爵士教育二十餘年。自2022年起特別號召歷屆培訓樂手成立節慶大樂團，讓當年於台下學習的青少年重返舞台，成長為獨當一面的新一代音樂人，完美傳承城市的爵士記憶。今晚將迎來萬眾矚目的開幕式活動，節目精彩度再升級！本屆音樂節以「爵士巨人來了」為主題，一連10天規劃了23場主舞台演出，匯聚國內外頂尖音樂團隊。邀請全台樂迷親臨現場，感受爵士樂自由隨性的魅力。更多每日演出日程與最新動態，可至台中市政府文化局官網查詢。