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隨著洛杉磯道奇隊在國家聯盟冠軍賽遭到密爾瓦基釀酒人隊直落4橫掃出局，不僅宣告衛冕夢碎，也意外讓一項在大聯盟流傳多年的「神祕魔咒」正式劃下句點。今年世界大賽確定看不到任何一位名叫「Will Smith」的球員登場，這也意味著大聯盟從2020年開始跨越整整6年、只要陣中有「Will Smith」就能晉級世界大賽的瘋狂紀錄正式斷了。這項神奇的紀錄要從2020年說起。過去6個賽季中，大聯盟冠軍隊伍的陣容裡，總少不了名叫Will Smith的球員，且剛好由兩位同名同姓的球員輪流接力締造傳奇。其中之一就是大家都很熟的道奇主戰捕手史密斯，他在2020年幫助道奇奪冠，隨後又在2024年與2025年跟著道奇完成二連霸。另一個左投牛棚史密斯則是締造了罕見的「跨隊三連霸」神蹟。他先是在2021年隨亞特蘭大勇士奪冠，2022年季中被交易至休士頓太空人並再度拿下世界大賽冠軍，2023年轉戰德州遊騎兵完成史無前例的「連三年、效力三支不同球隊奪冠」壯舉。這兩位同名球員從2020年到2025年間，聯手將「Will Smith世界大賽連霸」的傳奇延續了足足6個年頭。隨著救援投手史密斯自2024年後便未再於大聯盟出賽，捕手史密斯所在的道奇隊今年又在國聯冠軍賽敗給釀酒人，讓這項堪稱大聯盟史上最有趣的巧合確定中斷。美聯冠軍賽由克里夫蘭守護者與坦帕灣光芒捉對廝殺，兩隊陣中皆無名為Will Smith的球員，加上晉級的釀酒人陣中也沒有這號人物，確定今年的世界大賽冠軍戒將不會再落入「Will Smith」的手中。美國網友也笑稱，除非有好萊塢影帝史密斯（Will Smith）臨時披掛上陣，否則這項長達6年的傳奇紀錄確定將在今年畫上句點。