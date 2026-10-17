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西門町甜甜圈店店員、顧客互毆！店家公布監視器還原真相

該名顧客沒有依照規定排隊

結果該名黑衣婦人不滿先前被勸導，點餐時對門市店員進行激烈的言語辱罵，門市店員情緒受到嚴重影響，一時失控先拿甜甜圈丟向對方，該顧客也拿現場機器砸向夥伴，才會爆發肢體衝突。

甜甜圈店員爆打奧客被刷五星好評！打完架繼續上班：大排長龍

有民眾晚間路過時，發現「捲髮奶奶甜甜圈」大排長龍

西門町知名甜甜圈店「捲髮奶奶鮮奶脆皮甜甜圈」昨天傍晚發生衝突事件，一名店員跟黑衣婦人爆發口角，兩人最後上演全武行互毆，造成軒然大波。後來業者公開監視器畫面還原始末，才知道是該名黑衣婦人未依規定排隊又長時間言語辱罵，才讓店員失控使出「鐵拳教育」，目前事件已經交由相關單位調查處理。然而沒想到事件在社群曝光後，引爆不少人支持，該間甜甜圈店五星好評被刷爆，甚至許多顧客晚上到場發現店家還大排長龍，生意反而更好。回顧該起事件，有民眾到西門町逛街時，拍下「捲髮奶奶鮮奶脆皮甜甜圈」店員爬出出餐口跟客人互毆的畫面，在社群上瘋傳，店家官方帳號也立刻發文還原當下狀況，並且公布當時監視器畫面。店家提到，，為了維護現場其他遵守規則顧客的權益，夥伴於第一時間依照規範進行禮貌勸導。店家表示，作為服務店家，夥伴動手丟擲物品確實是不當的行為，「我們不會逃避責任，也向在現場受到驚嚇顧客致上歉意」，目前事件已經交由相關單位調查處理。然而店家澄清之後，不少人都力挺店員「鐵拳教育奧客」，紛紛到捲髮奶奶的Google評價刷五星評價表示、「禮拜六正好要去西門町！一定要去買來支持，支持店員！奧客退散」。由於事件發生在傍晚，，不少民眾到場支持力挺表示：「晚上剛好有經過，人很多，直接來挺店員啦！」、「那位打了這位店員的女人，應該沒想到吧，反而生意好起來了」、「店員：........打完架大排長龍」、「店若要興，奧客就照三餐精（揍台語）」、「我有去，他打完架還繼續上班，現場超多人朝聖的，鐵拳奧客超人。」