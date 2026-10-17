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▲OA發音為「喔啊」，她今年13歲而已，爸爸是美國人、媽媽是日本人。（圖／namu.wik）

▲OA從小就長得很美，神似奧莉薇亞荷西。（圖／namu.wik）

南韓「造星教父」李秀滿推出的9人女團A2O LITE，13日以出道單曲〈NEON〉正式進軍歌壇，出道短短幾天就憑藉成員們的高顏值、唱跳實力掀起討論，其中一名留著烏黑長髮、五官精緻的女孩OA（唸作「喔啊」，韓文為「오아」），更是讓不少第一次看MV的觀眾忍不住多看幾眼，直接被認定是團體的「顏值中心」。OA今年只有13歲，出生於日本大阪，擁有美日混血背景，父親是美國人、母親是日本人，家中還有一名妹妹，從小就熱愛唱歌、跳舞，展現出不錯的音樂天賦，12歲就以練習生身分公開亮相，加上神似少女時代Jessica（潔西卡）、S.E.S.柳真的精緻五官，讓她還沒正式出道就受到關注。OA的名字其實很特別，雖然寫成兩個英文字母，但不是照英文念成「O、A」，而是直接唸作「喔啊」，韓文寫成「오아」，簡單兩個音節相當好記。她的本名是Oa Angel，2013年2月8日出生於日本大阪，今年13歲，父親是美國人、母親是日本人，擁有美日雙重國籍，家中除了爸媽，還有一名妹妹。其實OA並不是突然冒出來的新人，早在2025年9月19日，她就以A2O娛樂旗下練習生團體A2O Rookies成員的身分首次公開亮相，當時才12歲，也是該公司第一位正式公開的日本籍女練習生。當年她透過翻唱歌曲影片讓大家認識自己，還沒正式出道就因為外型太過出眾受到關注；隨著〈NEON〉MV曝光，過去的影片也被翻出，原來她從小隨時能哼出節奏，擁有一定的音樂天賦。OA的長相也成為網友熱烈討論的話題，有人覺得她神似少女時代前成員Jessica，也有人從她身上看到S.E.S.柳真、奧莉薇亞荷西的影子，尤其濃眉大眼、清秀又帶點異國風情的五官，被認為是延續韓國娛樂圈過去相當受歡迎的「古典美人類型」。而OA所屬的A2O LITE，正是曾一手打造少女時代、東方神起、SUPER JUNIOR、SHINee、EXO等韓流天團的製作人李秀滿，離開SM娛樂後重新打造的女子團體，於10月13日發行〈NEON〉出道，作品上線不到2天就拿下音源榜冠軍，打破六代女團紀錄。李秀滿過去就以挑選偶像的獨到眼光聞名，這次9名成員一亮相，便有人聯想到早期少女時代的青春氣息，但這所謂的「新少女時代」，指的不是再打造一個少女時代，而是讓一群正值青春年華的女孩成為舞台主角，展現這個年紀獨有的活力與魅力。本 名：Oa Angel（オア エンジェル）生 日：2013年2月8日（13歲）出生地：日本大阪國 籍：美國、日本（雙重國籍）家 庭：父母、妹妹MBTI：ENFP首亮相：2025年9月19日／A2O Rookies出 道：2026年10月13日／A2O LITE〈NEON〉團 體：A2O LITE