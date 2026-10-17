人氣 BL 手機遊戲《新世界狂歡》推出全新主題快閃店，自今（16）日起至11月1日，在台北車站附近的買動漫台北旗艦店舉辦，吸引不少粉絲準備前往朝聖！不過想在開幕首3天入場的玩家要注意，活動初期採取「事前預約制」，並非直接到現場排隊就能進場，建議出發前先確認預約資格及入場規定，以免白跑一趟。
《新世界狂歡》快閃店開幕！首3天須事先預約
《新世界狂歡》快閃店自今（16）日起至11月1日，在台北車站附近的買動漫台北旗艦店舉辦。10月16日至18日採KKTIX免費預約入場，每場30分鐘、最多40人，每個帳號最多預約2個名額。10月19日起改為自由入場，不必事先預約，但主辦單位仍可能依人潮調整入場方式。
《新世界狂歡》是一款以奇幻異世界為背景的成人向BL角色養成遊戲，憑藉精緻角色立繪、聲優演出與角色間的情感故事累積不少忠實玩家。此次推出主題快閃店，也讓粉絲有機會在線下接觸喜愛的角色與相關商品。
天使、惡魔造型周邊登場！消費滿額還送限定特典
這次快閃店以「Restraint × Possessive」（禁錮與獨佔）為主題，推出紅黑色系角色視覺商品，另有13名角色化身天使、惡魔的 Q 版系列周邊，包括徽章、壓克力立牌、透卡、貼紙及透明海報等。其中閃閃徽章單個150元、壓克力立牌每款480元，Q版迷你壓克力立牌單個200元。
現場也準備滿額消費特典，單筆消費滿500元可獲得隨機特典徽章1個，共有13款；主辦單位另宣布追加滿300元贈送「Restraint × Possessive」迷你拍立得卡1張，相關贈品數量有限，實際領取規則以現場公告為準。
🟡《新世界狂歡》快閃店活動資訊
📌日期：2026年10月16日至11月1日
📌地點：買動漫台北旗艦店（台北市中正區許昌街42號4樓）
📌10月16日至18日：KKTIX 免費預約入場
📌10月19日至11月1日：自由入場
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《新世界狂歡》快閃店自今（16）日起至11月1日，在台北車站附近的買動漫台北旗艦店舉辦。10月16日至18日採KKTIX免費預約入場，每場30分鐘、最多40人，每個帳號最多預約2個名額。10月19日起改為自由入場，不必事先預約，但主辦單位仍可能依人潮調整入場方式。
《新世界狂歡》是一款以奇幻異世界為背景的成人向BL角色養成遊戲，憑藉精緻角色立繪、聲優演出與角色間的情感故事累積不少忠實玩家。此次推出主題快閃店，也讓粉絲有機會在線下接觸喜愛的角色與相關商品。
這次快閃店以「Restraint × Possessive」（禁錮與獨佔）為主題，推出紅黑色系角色視覺商品，另有13名角色化身天使、惡魔的 Q 版系列周邊，包括徽章、壓克力立牌、透卡、貼紙及透明海報等。其中閃閃徽章單個150元、壓克力立牌每款480元，Q版迷你壓克力立牌單個200元。
現場也準備滿額消費特典，單筆消費滿500元可獲得隨機特典徽章1個，共有13款；主辦單位另宣布追加滿300元贈送「Restraint × Possessive」迷你拍立得卡1張，相關贈品數量有限，實際領取規則以現場公告為準。
📌日期：2026年10月16日至11月1日
📌地點：買動漫台北旗艦店（台北市中正區許昌街42號4樓）
📌10月16日至18日：KKTIX 免費預約入場
📌10月19日至11月1日：自由入場