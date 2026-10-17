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德克士：台灣大賽三大速食優惠！應援味全龍免費吃炸雞

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▲德克士全新「咔滋益口雞塊」。（圖／德克士炸雞 dicos.com.tw）

▲台灣大賽德克士應援味全龍優惠。（圖／德克士炸雞 dicos.com.tw）

德克士：全台門市炸雞優惠！39元加購、贏球優惠

肯德基：應援球賽「經典澎派桶」45折開吃

▲肯德基應援球賽開吃速食優惠。（圖／肯德基kfcclub.com.tw）

中華職棒台灣大賽（龍象大戰）今天10月17日開打，官方表示，台北大巨蛋德克士攤位設置「巨大手槍腿氣球」打卡點，現場購買指定炸雞桶餐，免費獲得限量「德克士X味全龍應援雞金卡」，吉祥物帶領吃雞應援登上CAM大螢幕獲得「咔滋脆皮手槍腿餐」優惠券，贏球免費送炸雞等速食優惠一次整理。德克士前進台北大巨蛋味全龍主場與球迷同歡，今中華職棒台灣大賽（龍象大戰）開打，德克士表示，前進台北大巨蛋主場應援味全龍：◾️台北大巨蛋德克士攤位設置「巨大手槍腿氣球」打卡點，熱血應援。◾️（數量有限、送完為止）。◾️，送吃「咔滋脆皮手槍腿＋薯條＋小農鮮萃檸檬綠茶」（每場將開放4至6組球迷參與互動）。◾️新品雞塊首賣！德克士搶先於台灣大賽大巨蛋首賣全新「咔滋益口雞塊」，嚴選100%大成益活雞腿肉製成，現場推出「咔滋益口雞塊套餐」，開吃「咔滋益口雞塊＋百事可樂（罐裝）」優惠價180元；另可享120元加購咔滋益口雞塊1份（大巨蛋攤位限量販售）。全台德克士門市（球場門市除外）也有炸雞優惠：◾️◾️味全龍於台灣大賽拿下一場勝利，◾️（原價720元，下殺46折）。◾️（原價736元，下殺45折）。