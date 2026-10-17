中華職棒台灣大賽（龍象大戰）今天10月17日開打，官方表示，台北大巨蛋德克士攤位設置「巨大手槍腿氣球」打卡點，現場購買指定炸雞桶餐，免費獲得限量「德克士X味全龍應援雞金卡」，吉祥物帶領吃雞應援登上CAM大螢幕獲得「咔滋脆皮手槍腿餐」優惠券，贏球免費送炸雞等速食優惠一次整理。
德克士：台灣大賽三大速食優惠！應援味全龍免費吃炸雞
德克士前進台北大巨蛋味全龍主場與球迷同歡，今中華職棒台灣大賽（龍象大戰）開打，德克士表示，前進台北大巨蛋主場應援味全龍：
◾️台北大巨蛋德克士攤位設置「巨大手槍腿氣球」打卡點，熱血應援。
◾️免費送應援卡！大巨蛋德克士攤位現場購買指定炸雞桶餐，免費獲得限量「德克士X味全龍應援雞金卡」（數量有限、送完為止）。
◾️免費吃套餐！賽事期間「一口就炸 吃雞CAM」吉祥物應援，登上大螢幕即可獲得價值225元的「咔滋脆皮手槍腿餐」優惠券，送吃「咔滋脆皮手槍腿＋薯條＋小農鮮萃檸檬綠茶」（每場將開放4至6組球迷參與互動）。
◾️新品雞塊首賣！德克士搶先於台灣大賽大巨蛋首賣全新「咔滋益口雞塊」，嚴選100%大成益活雞腿肉製成，現場推出「咔滋益口雞塊套餐」，開吃「咔滋益口雞塊＋百事可樂（罐裝）」優惠價180元；另可享120元加購咔滋益口雞塊1份（大巨蛋攤位限量販售）。
德克士：全台門市炸雞優惠！39元加購、贏球優惠
全台德克士門市（球場門市除外）也有炸雞優惠：
◾️球迷憑應援雞金卡購買任一滿199元套餐，可享39元加購「咔滋脆皮炸雞」一塊優惠，「奔龍而上應援餐」同樣適用。
◾️味全龍於台灣大賽拿下一場勝利，德克士全台門市（球場門市除外）將於贏球隔日同步慶祝，購買「奔龍而上應援餐」並出示應援雞金卡，即可免費獲得「咔滋脆皮炸雞」一塊。
肯德基：應援球賽「經典澎派桶」45折開吃
◾️優惠代碼50529：經典澎派桶「咔啦脆雞x 8＋原味蛋撻x 6」特價333元（原價720元，下殺46折）。
◾️優惠代碼50528：無骨澎派桶「無骨雞腿霸x 6＋原味蛋撻x 6＋南洋酸甜醬」特價333元（原價736元，下殺45折）。
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德克士前進台北大巨蛋味全龍主場與球迷同歡，今中華職棒台灣大賽（龍象大戰）開打，德克士表示，前進台北大巨蛋主場應援味全龍：
◾️台北大巨蛋德克士攤位設置「巨大手槍腿氣球」打卡點，熱血應援。
◾️免費送應援卡！大巨蛋德克士攤位現場購買指定炸雞桶餐，免費獲得限量「德克士X味全龍應援雞金卡」（數量有限、送完為止）。
◾️免費吃套餐！賽事期間「一口就炸 吃雞CAM」吉祥物應援，登上大螢幕即可獲得價值225元的「咔滋脆皮手槍腿餐」優惠券，送吃「咔滋脆皮手槍腿＋薯條＋小農鮮萃檸檬綠茶」（每場將開放4至6組球迷參與互動）。
◾️新品雞塊首賣！德克士搶先於台灣大賽大巨蛋首賣全新「咔滋益口雞塊」，嚴選100%大成益活雞腿肉製成，現場推出「咔滋益口雞塊套餐」，開吃「咔滋益口雞塊＋百事可樂（罐裝）」優惠價180元；另可享120元加購咔滋益口雞塊1份（大巨蛋攤位限量販售）。
全台德克士門市（球場門市除外）也有炸雞優惠：
◾️球迷憑應援雞金卡購買任一滿199元套餐，可享39元加購「咔滋脆皮炸雞」一塊優惠，「奔龍而上應援餐」同樣適用。
◾️味全龍於台灣大賽拿下一場勝利，德克士全台門市（球場門市除外）將於贏球隔日同步慶祝，購買「奔龍而上應援餐」並出示應援雞金卡，即可免費獲得「咔滋脆皮炸雞」一塊。
◾️優惠代碼50529：經典澎派桶「咔啦脆雞x 8＋原味蛋撻x 6」特價333元（原價720元，下殺46折）。
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