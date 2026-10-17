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「2026新社花海暨台中國際花毯節」10月31日至11月22日繽紛登場！今年特別攜手 Hello Kitty、美樂蒂及布丁狗等人氣明星，打造七大主題展區。台中市政府交通局提醒，活動期間每日上午8時至下午5時將實施周邊交通管制；為避免山區塞車，市府特別規劃5條免費接駁路線及8處外圍停車場，呼籲民眾多利用「外圍停車轉乘免費接駁車」順暢前往。交通局長葉昭甫指出，新社地區主要聯外道路為台3線（豐勢路）及東山路，考量山區道路路幅有限，活動期間會場周邊將實施行人徒步區、單行道及接駁車專用道等交通管制措施。其中，協興街及興義街於平、假日劃設行人徒步區，禁止一般車輛進入；協興街及其東北側平行路段、興隆街（興隆街與興義街口至東山街）、興中街（華豐街至協中街）平、假日實施單行道管制；興中街（興隆街至協中街）假日則實施雙向管制，禁止車輛進入。交通局表示，透過人車分流及調整車輛通行方向，降低人車交織及雙向會車衝突，提升遊客步行安全與整體交通疏運效率。今年規劃5條免費接駁路線，包括每日行駛的豐原線、太原線及松竹線，假日加開東勢線及會場環線，鼓勵減少自行開車進入會場周邊。接駁車主要行駛動線興中街（東山街至華豐街）於假日、華豐街（興中街至協興街）於平假日實施接駁車專用道管制；東山街（東山路至興中街）視現場路況機動管制並僅供接駁車及大客車通行。交通局說，為方便民眾停車轉乘，活動期間規劃舊社公園地下停車場、豐原轉運中心停車場、社會住宅停車場（豐原轉運中心旁）、祥和（太原）停車場、東勢河濱公園停車場、新社高中、新社區公所及新社環保公園等8處外圍停車場，民眾可停車後轉乘免費接駁車前往會場。此外，會場周邊另設有2處汽車停車場、1處機車停車場及1處親子、身障與大型重機停車區，提供不同族群停車需求。交通局提醒，今年因中興嶺營區停車場施工，將不開放停車，松竹線及太原線則於假日增停「中興嶺營區接駁站」，方便民眾賞花及走訪周邊商圈。交通局提醒，活動期間現場交管人員將依實際車流狀況，機動調整管制措施及時間，請用路人遵循交通標誌及現場人員指引，避免違規停車影響交通。建議民眾出發前先確認停車地點及接駁路線，善用「台中市交通網」APP首頁的「2026臺中國際花毯節」專區，查詢停車場導航、剩餘車格、接駁車及交通管制資訊，也可透過「鏡頭君」即時影像掌握會場周邊路況。