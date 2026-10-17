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▲張秀卿透露自己早就離婚，前夫欠錢不還。（圖／翻攝自FB@張秀卿粉絲團﻿）

▲王國贊目前關機神隱，據說不只跟張秀卿借錢，在外也欠了許多爛債。（圖／翻攝自王國贊臉書）

金曲歌后張秀卿昨（16）日震撼宣布與小12歲丈夫王國贊已離婚3年，並指控對方積欠巨債，自己借出3400萬元，慘成最大受害者。而白手起家創立「名人加水站」、被封為「加水站王子」的王國贊，身價一度傳出高達2億元，如今爆出欠債傳聞後神隱關機，其私人臉書最後貼文停留在7月，他當時還歡迎大家去店裡作客：「歡迎有空預約來喝咖啡」。據了解，王國贊身世坎坷，從小失去雙親。畢業於中華醫事科技大學的他，早期曾在夜市擺攤，隨後進入保險業累積創業資金。靠著敏銳的商業眼光，他白手起家創立「名人加水站」，粉專自稱「水王子」，事業版圖更跨足廣告與演藝領域，外界估算其身價最高曾突破2億元。此外，他也熱衷於參與社團與公益活動，曾任獅子會會長及青商會主委，並參加自行車環島募款捐助家扶中心。張秀卿與王國贊當年交往半年即閃婚，2014年1月於台南舉辦世紀婚禮。當時席開214桌，邀請賴清德與胡志強分別擔任男女雙方主婚人，現場更匯聚張菲、余天、吳宗憲等超過50位重量級藝人，陣容星光熠熠。但張秀卿昨晚發文透露，這段婚姻早已劃下句點，兩人已簽字離婚3年。日前為協助前夫度過財務危機，她甚至以個人名義向銀行貸款與代墊費用，高達3400萬元。未料對方選擇逃避失聯，讓她心碎直呼「陷我於不義」、「我也是受害者」，並喊話前夫勇於面對。在債務風暴爆發後，王國贊手機已呈關機狀態，持續神隱尚未回應。而他的私人臉書最新動態停留在今年7月中旬，當時他曬出照片並寫道：「您有故事，我有咖啡。歡迎有空，預約來喝咖啡」；至於加水站的粉絲專頁則停留在去年底，網友們現在紛紛湧入留言，要他出面還錢：「你怎麼可以這樣對秀卿姐」、「欠債還錢天經地義，不要躲」。