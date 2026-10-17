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民進黨台北市長候選人沈伯洋昨在社群宣導反詐騙，並出現迷因哏「他很壞，嘟嘟嘟」，而曾出席沈競總造勢大會的藝人蔡康永也用上「嘟嘟嘟」這個梗，被揣測挺沈。對此，沈伯洋今（17）日表示，「嘟嘟嘟」是現在蠻流行的梗，蔡康永應該也是用最新的梗在發文中。蔡康永日前因出席沈伯洋競選總部成立大會，被國台辦、藍營網友批評，他隨後稱，將受邀觀摩台北市長蔣萬安競總成立大會，但婉拒上台參與歌舞環節，蔣萬安回應「本來就沒有要求蔡康永上台」。蔡康永昨則在社群分享一段「找京都人」的電話笑話，文末還稱「嘟嘟嘟」，由於沈伯洋貼文也說到「嘟嘟嘟」，不少人認為，蔡康永以隱喻方式挺沈。對此，沈伯洋受訪時說，「嘟嘟嘟」是現在蠻流行的梗，他以前不知道這個梗、最近才學到，蔡康永應該也只是用最新的梗在發文裡；他說，不管是國台辦作為，還是蔡現在被一些朋友們、網友們責罵，「我還是覺得，一個人的自由，真的非常重要，這是台灣的本質」，出席什麼活動、發表什麼看法，都是台灣最珍貴的民主自由，不希望有人因展現民主自由而被懲罰或出征。媒體提及，松山機場遷建議題，交通部表示過去4年未收到北市府主動討論相關規劃。沈伯洋指出，如果蔣萬安認為松機遷建重要，4年前就要開始準備，與中央進行相關討論，而非選前才提出。他並以北士科為例，他在未當選就已針對用電需求與台電討論，也與中央協調台灣科技新創基地（TTA）進駐等相關規劃，負責任的促成北士科AI聚落成形。另外，沈伯洋下午將參與反兒虐凱道遊行，蔣萬安則未出席。沈伯洋表示，兒童保護不分黨派，對此相當可惜，但更重要的是要盤點現行制度，包括相關修法、兒虐通報SOP及第一線教師的保障，全面強化兒童安全防護網。媒體關心，辯論是否有信心贏過蔣萬安？沈伯洋回覆，辯論是為了讓人民藉由來回發言的方式了解參選人的立場，進而做出選擇，並沒有輸贏，只希望雙方可以針對問題回答。