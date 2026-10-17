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王金平重提韓國瑜當年勝選盛況！侯友宜、盧秀燕齊力讚「俠女風範」

▲重現三山造勢？柯志恩岡山辦活動湧3萬人，新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕現身力挺。（圖／柯志恩競辦提供）

別人給我情就以義回報！柯志恩買房扎根談市政願景

女兒登台獻花惹哽咽 百米巨幅布條接力傳遞「光榮高雄」

▲柯志恩岡山造勢活動湧3萬人到場。（圖／柯志恩競辦提供）

力拚翻轉高雄，國民黨高雄市長候選人柯志恩今（17）日不僅將與立法院長韓國瑜合體，前一晚也在岡山舉辦「岡好起飛—大岡山勝利晚會」，新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕都親自到場站台。主辦單位聲稱有3萬人到場，短短250公尺的大進場距離，柯志恩和地方議員、議員候選人足足走了20分鐘才抵達舞台，沿途加油聲此起彼落，展現高人氣。最後，柯志恩女兒特別上台獻花，一度讓柯志恩激動哽咽，拜託鄉親給認真做事的人一個機會，讓她能為高雄服務。擔任競總主委、前立法院長王金平表示，8年前大家團結促成韓國瑜當選高雄市長，今晚重現當年盛況；柯志恩二度參選，過去4年沒離開高雄，展現「臥薪嘗膽」、有志者事竟成的決心，呼籲鄉親團結，支持柯志恩投入市政建設，讓高雄發展成為科技城市、教育之都。侯友宜致詞時強調，四年前柯志恩雖然沒能當選，但卻選擇留下來繼續打拚、沒有離開高雄，這份決心讓他十分欽佩。柯志恩就像自己的小妹，既有女性的溫柔，也有堅韌的意志，願意為高雄奉獻。他也肯定柯志恩重視教育、長輩及育兒照顧，盼能讓年輕人不必再離鄉北漂，讓人才留在高雄扎根。他大讚柯志恩具有俠女風範，強調高雄市長要選對人，才能把事情做好。盧秀燕則說，高雄人重感情，選市長應該選擇最愛高雄、願意為高雄付出的人。柯志恩一路走來也曾面對抹黑與打擊，但正因為經歷過挫折，更會珍惜服務市民的機會。高雄不是任何政黨的財產，市長應具備專業、國際觀與對教育的重視，出「有愛就有希望，有愛就會當選」，呼籲大家給柯志恩機會。選輸卻沒選擇離開，柯志恩致詞非常感性的說，4年前的9月30日是她首場萬人造勢，當時她才剛投入選戰不久，內心既緊張又沒有信心，幸好有王金平、侯友宜、盧秀燕等人一路相挺，成為她人生中的貴人。「別人給我情，我就要以義回報」；因此自己4年來始終留在高雄，買房落腳、持續服務地方。柯志恩表示，肯定高雄近年科技產業的發展，但城市的進步不能只看科技業，岡山還有螺絲、扣件等傳統產業，應思考如何讓更多人願意留在高雄。高雄6年來人口流失約6.4萬人，縣區資源分配不均、環境污染、淹水及交通等問題，都需要市府正視，未來應推動交通路網整合、捷運延伸與快速道路建設等，串聯大岡山、北高雄及周邊區域，讓高雄朝國際城市邁進。市長應具備人品、能力與愛心，把民生及人民利益放在第一位。講到激動處，女兒特別上台獻花，讓柯志恩一度激動哽咽，身為一名母親，她希望高雄能成為年輕人願意留下、安居樂業的地方，也希望女兒記得，自己的母親非常勇敢，持續為這座城市努力。也拜託鄉親給認真做事的人一個機會，讓她能為高雄服務。活動最後，現場展開一幅寬10公尺、長100公尺的超巨幅布條，上頭寫著「有一種喜歡，叫光榮高雄」，3萬名支持者接力將布條傳遞，從人群中一路延展，象徵對高雄的情感與對未來的共同期待，也為今晚活動畫下熱烈句點。