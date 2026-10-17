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今日（10/17）季前賽賽果總覽

賽事 結果 勝隊最高分 敗隊最高分 邁阿密熱火 @ 奧蘭多魔術 魔術 136, 熱火 115 班切羅（Paolo Banchero）24分 康威爾（Ryan Conwell）21分 波士頓塞爾提克 @ 費城76人 塞爾提克 125, 76人 120 (延長) 岡薩雷斯（Hugo Gonzalez）21分 恩比德（Joel Embiid）27分 多倫多暴龍 @ 底特律活塞 活塞 129, 暴龍 125 康寧漢（Cade Cunningham）18分 史密斯（Malachi Smith）24分 密爾瓦基公鹿 @ 印第安納溜馬 公鹿 128, 溜馬 127 (延長) 赫洛（Tyler Herro）25分 西亞卡姆（Pascal Siakam）24分 亞特蘭大老鷹 @ 達拉斯獨行俠 老鷹 135, 獨行俠 111 亞歷山大-華克（Nickeil Alexander-Walker）25分 弗拉格（Cooper Flagg）26分 沙加緬度國王 @ 聖安東尼奧馬刺 馬刺 126, 國王 97 哈珀（Dylan Harper）19分 拉文（Zach LaVine）20分 夏洛特黃蜂 @ 曼菲斯灰熊 灰熊 117, 黃蜂 98 布瑟（Cameron Boozer）19分 斯坦巴赫（Hannes Steinbach）19分 華盛頓巫師 @ 紐奧良鵜鶘 鵜鶘 107, 巫師 106 貝（Saddiq Bey）19分 戴維斯（Anthony Davis）14分 明尼蘇達灰狼 @ 芝加哥公牛 公牛 133, 灰狼 116 威爾森（Caleb Wilson）16分 伊凡斯（Isaiah Evans）21分

NBA季前賽持續進行，今（17）日迎來本賽季季前熱身賽最後一日的賽事。其中備受矚目的費城76人（Philadelphia 76ers）迎戰波士頓塞爾提克（Boston Celtics）之戰，76人雖精銳盡出，卻在延長賽以120：125不敵以替補陣容應戰的綠衫軍。另一場焦點戰，印第安納溜馬（Indiana Pacers）雖遭密爾瓦基公鹿（Milwaukee Bucks）上演19分大逆轉，但陣中雙核心皆展現出極佳狀態。《NOWNEWS》為讀者持續整理今日比賽結果。76人此役面對主力休戰的塞爾提克，開局並未佔到太多便宜，首節以28比34落後。次節76人進攻回溫，靠著恩比德（Joel Embiid）與馬克西（Tyrese Maxey）等人的發揮，半場以60比58超前。下半場76人主力續戰，一度將分差擴大至雙位數，帶著10分領先進入決勝節。然而，綠衫軍在末節展開兇猛反撲，德弗里斯（Tucker DeVries）連續命中三分球，加上哈珀（Ron Harper Jr.）外線開火，成功將比數扳平為115比115，將比賽逼入延長賽。延長賽中，塞爾提克新秀米切爾（Dillon Mitchell）挺身而出，以關鍵灌籃與三分球鎖定勝局，幫助綠衫軍以125比120上演逆轉勝。76人四巨頭此戰數據亮眼，恩比德攻下27分、8籃板、5助攻；詹姆斯（LeBron James）繳出8分、8籃板、7助攻；馬克西貢獻22分、6助攻；布朗（Jaylen Brown）也有20分進帳。無奈球隊主力在場上未能擴大領先優勢，最終吞下難堪敗仗。在另一場季前收官戰中，溜馬主場迎戰公鹿。溜馬在開局展現強烈企圖心，早早建立起雙位數領先，最多曾領先達19分。不過下半場溜馬換下主力後，公鹿在赫洛（Tyler Herro）第三節獨拿16分的帶領下急起直追，最終在延長賽以128：127險勝溜馬。儘管輸球，溜馬的收穫卻十分豐富。絕對核心哈利伯頓（Tyrese Haliburton）僅出賽20分鐘便高效拿下17分、3籃板、6助攻，宣告滿血回歸。二當家西亞卡姆（Pascal Siakam）更是火力全開，在哈利伯頓的穿針引線下如魚得水，全場21分鐘內攻下24分，其中第二節更是8投全中、單節狂轟22分，展現出兩人極佳的化學效應。在聖安東尼奧馬刺（San Antonio Spurs）對陣沙加緬度國王（Sacramento Kings）的比賽中，馬刺首節便建立起24分領先，最終以126：97大勝。馬刺小將哈珀（Dylan Harper）攻下全隊最高的19分，力壓國王拉文（Zach LaVine）的20分。