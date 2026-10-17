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▲全國各地郵局及郵件處理中心約1600名員工組成24支隊伍參賽，圖為運動員代表宣誓，（圖／記者金武鳳攝，2026.10.17)

▲苗栗郵局隊伍彷效白沙屯拱天宮「粉紅超包」神轎，以「進啊」衝刺方式進場，成為大會熱點。（圖／記者金武鳳攝，2026.10.17)

▲郵政運動會在台中登場，地主隊台中郵局隊伍進場，啦啦隊展現活力四射朝氣，贏得熱烈掌聲。（圖／記者金武鳳攝，2026.10.17)

▲開幕活動由台灣體大競技啦啦隊精彩絕艷表演點燃熱情。（圖／記者金武鳳攝，2026.10.17)

中華郵政員工運動大會今天在國立台灣體育運動大學登場，全國各地郵局及郵件處理中心約1600名員工組成24支隊伍參賽。董事長王國材表示，中華郵政推動數位及郵務轉型邁入第二年，今年績效比去年更好，也盼透過運動會，讓各地同仁交流、增進情誼。本屆運動會由台中郵局承辦，競賽包括男女100公尺短跑、400公尺男女混合接力、大隊接力、拔河及趣味競賽。平日在窗口、投遞及郵件處理等不同崗位服務的員工，走上運動場同場較勁，也為所屬隊伍爭取榮譽。王國材致詞表示，中華郵政是全國唯二有辦公司運動大會的，另一個是台塑。郵政員工平時工作辛苦，藉著運動會從全國各地齊聚，相當難得，這項傳統應持續保留；除了競賽，更重要的是讓同仁彼此認識、促進友誼。談及營運績效，王國材指出，去年是中華郵政數位及郵務轉型第一年，獲利突破百億元，員工領到4.4個月獎金。今年持續推動數位金融、智慧物流及資產彈性運用，整體績效較去年提升，關鍵的4.4應該是完全沒有問題了。開幕活動由台灣體大競技啦啦隊精彩絕艷表演點燃熱情外，來自各地郵局員工組成的隊伍，以各種變裝及啦啦隊表演進場，諸如苗栗郵局隊伍請來拱天宮的「粉紅超包」神轎，雲林郵局隊人員戴上水果面具及澎湖隊扮成蝦兵蟹將等，都成為大會吸睛熱點。除員工競賽外，主辦單位另邀台灣自來水公司、台中市榮民服務處、霧峰區農會及台灣體大等單位，參加「大宗客戶趣味競賽」，透過運動聯誼增加互動。台中郵局局長陳樂明表示，本屆以「駿馬奔騰、郵運長鴻」為主軸，希望藉團體競賽凝聚向心力，也鼓勵員工重視身心健康。他並邀各地參賽同仁賽後走訪台中山海線景點、品嚐在地美食，感受台中迷人魅力。