由韓國獨立開發者Jin Hwi-eus製作的人生模擬遊戲《80億分之1》，近期在網路社群掀起熱烈討論，不僅免費遊玩，還有繁體中文版，不少玩家在遊玩時，有許多感觸，像是讀書很重要、要有一技之長，還有玩家覺得遊戲中的角色，就像平行世界的自己，過了一個完全不一樣的人生，遊戲中還會有生離死別，暗藏洋蔥，令人想哭。
只花4小時就上架遊戲 遊戲模擬人生超真實
人生模擬遊戲《80億分之1》由韓國獨立開發者Jin Hwi-eus創作，他原本只是把想法跟開發過程分享到Threads上，就吸引網友們熱烈討論，他也在10月5日架設好網站，並購買好網域，遊戲發想到正式上架只花了4小時，並在10月15日更新繁體中文版。
《80億分之1》指的是地球約80億人口中的其中1人，玩家進入遊戲後，無法選擇出生地、背景，會隨機在127個國家中誕生，遊戲中要不斷面臨升學、就業、戀愛、結婚、育兒等選項，有些人可能會在年輕時就遭遇意外過世，也可能活到90歲，一輩子平平安安度過。
讀書才能改變命運 彷彿平行世界的自己
有玩了10幾次的玩家分享，若是出生在貧窮家庭的人，要改變命運是很困難的，而且一定要讀書，讀書永遠是最穩的翻身捷徑，就算是不讀書也要有一技之長，如果出生在貧困的國家，需要想盡辦法出國，人生到後期也不用太在意錢財，最好找一個真心喜歡的對象結婚。
遊戲處處讓人看見現實生活的寫照，還有玩家被分配出生在尼日，家境還不錯的家庭，雖然只有讀到小學，但一路活到97歲，才因為缺血性心臟病離世，該名玩家感嘆，這個人生遊戲好動人，到最後真的會有種「她是我平行時空裡的另一個人生」的感覺，也有其他玩家面臨遊戲生離死別時，玩到想哭。
https://1in8b.life/zh/
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人生模擬遊戲《80億分之1》由韓國獨立開發者Jin Hwi-eus創作，他原本只是把想法跟開發過程分享到Threads上，就吸引網友們熱烈討論，他也在10月5日架設好網站，並購買好網域，遊戲發想到正式上架只花了4小時，並在10月15日更新繁體中文版。
《80億分之1》指的是地球約80億人口中的其中1人，玩家進入遊戲後，無法選擇出生地、背景，會隨機在127個國家中誕生，遊戲中要不斷面臨升學、就業、戀愛、結婚、育兒等選項，有些人可能會在年輕時就遭遇意外過世，也可能活到90歲，一輩子平平安安度過。
有玩了10幾次的玩家分享，若是出生在貧窮家庭的人，要改變命運是很困難的，而且一定要讀書，讀書永遠是最穩的翻身捷徑，就算是不讀書也要有一技之長，如果出生在貧困的國家，需要想盡辦法出國，人生到後期也不用太在意錢財，最好找一個真心喜歡的對象結婚。
遊戲處處讓人看見現實生活的寫照，還有玩家被分配出生在尼日，家境還不錯的家庭，雖然只有讀到小學，但一路活到97歲，才因為缺血性心臟病離世，該名玩家感嘆，這個人生遊戲好動人，到最後真的會有種「她是我平行時空裡的另一個人生」的感覺，也有其他玩家面臨遊戲生離死別時，玩到想哭。
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