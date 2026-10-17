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童子瑋嘆優秀公務員因政治色彩遭調動

強調推動政策「不是靠關係打電話」

力拚翻轉基隆，代表民進黨角逐基隆市長寶座的基隆市議長童子瑋近日接受資深媒體人李四端主持的Podcast節目《今晚找四端》專訪，從文官制度談到城市治理與未來發展藍圖。童子瑋表示，「文官系統是所有政府體系裡面，最重要的一個支柱」，市長可以有自己的施政理念，但必須尊重專業、建立制度，也要提出清楚的方向與計畫，才能帶領整個市政府團隊，把政策真正落實。童子瑋指出，說到基隆未來的城市發展，市長不能只有口號，而要先把計畫準備好，再帶著專業團隊與中央、地方及相關單位溝通。他提出，未來市政府要與港務公司建立更穩定的合作平台，重新串聯港口、產業與城市發展，讓基隆港不只是交通與貨運設施，而能重新成為城市經濟的重要引擎。童子瑋表示，這幾年他在議會觀察市政運作，看見不少優秀的在地公務人員，因為被認為具有特定政治背景而不受重用，甚至遭到調動，最後也連帶影響市政推動與政策執行。他認為，文官體系不應該隨著政治因素而失去穩定性，因為真正成熟的治理方法，應該讓專業的人在適合的位置上發揮能力。童子瑋指出，市長當然可以有自己的價值與施政方向，但不能把市政府當成只靠首長個人意志運作的組織。他強調，真正推動城市前進的，是整個行政團隊，因此一方面要尊重文官專業，另一方面，市長自己也必須有明確的城市方向，知道政策要往哪裡走，才能讓公務體系有清楚目標可以執行。童子瑋在節目中也表示，「很多事情不是說我關係好，我一通電話打給誰就有用。你要提很多計畫，你要說服這些文官。」他以警察勤務繁重加給為例指出，過去非六都警察相關加給與六都存在明顯落差，也造成基隆年輕警力流失，因此他花了多年時間，從警政署、人事行政總處一路與行政院溝通，最終成功從制度面處理問題。童子瑋表示，這項政策的爭取，必須要了解制度、提出說法跟方案、反覆溝通，最後才促成多方共識，才有機會鬆綁相關規範，最後成功促成非六都的地方政府，能有編列相關加給預算的空間。他說，這就是自己理解的治理能力：「發現問題、提出計畫、熟悉制度、協調資源，最後讓政策真正落地執行。」童子瑋最後表示，城市治理是願景、制度與團隊合作的結果。他相信，市長要有方向、有計畫、有執行力，同時建立穩定、專業、受到尊重的文官體系，政策才能真正落地。他也邀請市民收聽這集《今晚找四端》，從文官制度到城市藍圖，更完整了解他對基隆治理與未來發展的想法。