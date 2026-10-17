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▲NTD Eatery是義大利餐廳，主打披薩、義大利麵、燉飯等。（圖／記者葉盛耀攝）

▲蘇阿姨比薩屋用料實在，因此高人氣，幾乎天天都看得到排隊人潮。（圖／翻攝Google 評論）

▲美國最強炸雞「Popeyes」光復店就位在光復南路上，鄰近國父紀念館2號捷運出口。（圖／記者葉盛耀攝）

▲五之神製作所是發源自新宿的人氣拉麵店（圖／翻攝五之神製作所臉書）

▲川妹子的好味道連美食家胡天蘭也稱讚，尤其最推花椒燒蛋此菜。（圖／翻攝川妹子臉書）





▲來自日本的拉麵品牌麵屋武藏，號稱是魚介加豚骨的雙湯頭。（圖／取自麵屋武藏臉書）

▲品都串燒攤是人氣名店，各式串燒都銅板價。（圖／取自品都串燒攤臉書）

中華職棒今（17）天起在台北大巨蛋展開7戰4勝制台灣大賽，來到大巨蛋看龍象大戰，填飽肚子除了可到大巨蛋美食街、遠東SOGO Garden City內餐廳之外，《NOWnews今日新聞》也整理周邊7家超人氣餐廳，在Google評論上也都有超過4星以上，不同類型的美食，詳細資訊一文掌握。位在台北洲際酒店內剛開幕的新餐廳，緊鄰臺北大巨蛋與松山文創園區，標榜可坐下來好好吃一餐，或在球賽、演唱會前帶上一份 To-Go Pizza 即刻出發都可。NTD Eatery與在地職人、農場及熟成工廠合作，選用以義大利傳統工法打造的國產風乾火腿 Prosciutto、風乾熟成豬臉頰肉 Guanciale 與特製起司。團隊也嘗試以臺灣十八麥麵粉結合鴨蛋自製限量手工義大利麵、自製義式香腸；燉飯選用花蓮富里農會花蓮 26 號米，並以南投巨峰葡萄汁結合高粱醋、梅子醋與煙燻烏梅，調配出富含橡木桶香氣層次的臺灣專屬巴薩米克醋等。Google評論：4.4顆星NTD Eatery地址： 臺北市信義區忠孝東路四段535號（台北洲際酒店）電話：02-7702-5858營業時間：8:00~24:00店休：無台北老字號以手工製作披薩聞名店家，餅皮有厚薄可選，包含總匯、海鮮等口味，每款都用料實在。且因為炸雞鮮嫩多汁，美味度一點都不輸給披薩，。但是需提醒的是，蘇阿姨比薩屋不供訂位，顧客只能現場排隊。Google評論：4.2顆星蘇阿姨比薩屋地址：台北市大安區光復南路300號電話：02 2740 2328營業時間：11:00–22:00公休：週一來自美國路易斯安那州、主打秘製肯瓊香料醃漬酥炸的Popeyes炸雞，前年5月台灣一號店進駐北車商圈，還創下排隊5小時的超狂紀錄。招牌的炸雞同時有雞腿、棒腿、雞胸與雞翅，更強調雞肉堅持採用秘製肯瓊香料醃漬「國產新鮮雞肉」長達12小時，並採真空包裝讓其更容易入味，外皮相當酥脆也是其特色。Google評論：4.3顆星Popeyes炸雞光復店台北市大安區光復南路244號電話：02-2721-5122營業時間：10:00～22:00公休：無「五之神製作所」是東京知名拉麵店來台展店，發源自新宿，是超人氣的蝦味系拉麵與沾麵名店，在tabelog上有著3.7分以上的高評價，主要就是以濃厚豚骨蝦湯底為主的拉麵， 主打的極致蝦味湯頭，以大量甜蝦頭與豚骨熬製出海味濃郁的高湯，香氣四溢。招牌必點除了濃厚豚骨蝦沾麵，還有蝦拉麵及番茄蝦沾麵等，吃得到Q彈極太麵搭配特製巨型三角筍乾與低溫烹調叉燒。台北分店坐落於松菸周邊，每到營業時間總是吸引大批拉麵愛好者前來排隊。Google評論：4.3顆星五之神製作所地址：台北市信義區忠孝東路四段553巷6弄6號1樓電話： (02) 2746-6867營業時間：週一~週五11:30–15:00、17:00–21:00；週六、日11:30–21:00公休日：無中平價位川味料理，老闆有特地到四川取經，，外表微酥的煎蛋淋上帶有濃厚麻香味的肉醬，風味鹹濃相當下飯。其他招牌菜還有宮保雞丁、口水雞、水煮牛、老皮嫩肉等。Google評論：4.1顆星川妹子地址：台北市大安區光復南路240巷52號電話：02-2721 6950營業時間：11:30~14:00、17:30~21:00公休日：無來自日本的拉麵品牌麵屋武藏，曾帶起排隊瘋吃拉麵風潮，其虎嘯店於2018年結束營業後，於2023年年底，業者規劃十週年概念店「光復店」重回東區。標榜魚介混合豚骨，耗時12小時以上熬製出的雙湯頭，配上有嚼勁的粗麵條，還有大塊厚片叉燒、溏心蛋等，濃醇不膩。Google評論：4.3顆星麵屋武藏光復店地址： 台北市大安區光復南路240巷23號電話02-2721 8068營業時間：11:30~21:00公休日：無國父紀念館站1號出口出來的忠孝東路靠近延吉街的巷弄上，有不少居酒屋、燒肉店，「品都串燒攤」原本位於台北延吉街上就已是排隊名店，2023年約莫7月搬到此區新址後，人潮更是絡繹不絕。串燒皆是銅板價，從最便宜的豬血糕、甜不辣只要每串30元起，必點的雞翅、肉串也大多在40、45元左右，也因此受到年輕人歡迎。Google評論：4.2顆星品都串燒攤 忠孝(原延吉店)地址：台北市大安區忠孝東路四段299號電話：0989-711-178營業：17:30-午夜公休日：無