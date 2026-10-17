我是廣告 請繼續往下閱讀

隨著紐約尼克隊（New York Knicks）在日前的熱身賽中贏球，沙加緬度國王隊（Sacramento Kings）與來自英國的倫敦雄獅隊（London Lions）成了目前NBA季前熱身賽中唯二勝率掛零的球隊。國王隊在今（17）日出戰聖安東尼奧馬刺隊（San Antonio Spurs）以97：136慘敗，這將是他們在熱身賽、甚至可能是整個10月份開胡的最後機會，但卻未能把握。國王隊在熱身賽期間面臨嚴重的陣容問題。在本周對陣波特蘭拓荒者隊（Portland Trail Blazers）的比賽中，球隊幾乎讓所有核心主力輪休，包含拉文（Zach LaVine）、沙波尼斯（Domantas Sabonis）、蒙克（Malik Monk）、西蒙斯（Ben Simmons）與新秀阿庫夫（Darius Acuff Jr.）等人皆未上場。總教練克里斯提（Doug Christie）僅以「健康、痠痛與工作量」作為輪休理由，讓外界對球隊是充滿自信還是提早擺爛感到困惑。除了主力輪休，國王隊的前場陣容也遭遇傷病潮打擊。除了已經因傷缺陣的雷諾（Maxime Raynaud）外，球團日前宣布卡德威爾（Dylan Cardwell）因左小腿拉傷預計缺席兩週；而阿丘瓦（Precious Achiuwa）也在對陣拓荒者的比賽中弄傷右腳踝提前退場。為了填補前場空缺，國王隊已緊急簽下之前被裁掉的拉辛（Viktor Lakhin）以應付訓練營需求。儘管熱身賽戰績慘澹，國王隊陣中仍有亮點。今年以第7順位選進的新秀控衛阿庫夫展現出極佳的得分爆發力與創造力，被視為球隊未來的希望。在對陣金州勇士隊（Golden State Warriors）的比賽中，勇士老將格林（Draymond Green）更被鏡頭捕捉到在場邊給予阿庫夫指導。格林事後透露，他當時是在提醒阿庫夫不要在整個進攻回合中都把球黏在自己手上：「如果你一直這樣打，隊友們可能會開始對你不滿，甚至在私底下抱怨『憑什麼要把球都給這菜鳥』。」阿庫夫對此虛心受教，認為格林給了非常好的建議。國王球迷也期盼在教練團的調教下，阿庫夫能盡快適應NBA的節奏，帶領球隊走出低谷。