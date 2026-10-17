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蘋果首款摺疊螢幕手機iPhone Duo開放預購後，迅速引發搶購潮，首批供貨名額很快被搶光，部分通路預計發貨時間已延至2027年1月下旬，有中國媒體指出，當地iPhone Duo溢價情況明顯，最多甚至高達7000元人民幣，折合新台幣約3.3萬。綜合《澎湃新聞》、《第一財經》等中媒報導，預購日當晚不到8點半，10月23日首發日「到店取貨」已經秒空，上海周邊所有門市皆顯示無法取貨。供貨時間拉長之際，二手交易平台的價格也迅速攀升。《第一財經》指出，中國最大的二手物品交易平台「閒魚」，多名賣家開出明顯高於官方售價的報價，普遍加價4000元以上（人民幣，下同）。報導提到，中國網購與社群平台「得物」，iPhone Duo的成交行情也凸顯市場溢價狀況，以iPhone Duo黑色的1TB版本為例，溢價甚至多達7143元，反映部分買家為了提前取得新機，願意支付怎樣的價格。有中國經銷商透露，首批貨源量非常少，到手估計也就幾台，若想搶在10月就買到，溢價是肯定的，具體價格還得看每天的行情，已有經銷商加價5千到1萬元，預計熱度最少會維持2週左右。