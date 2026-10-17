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距離NBA例行賽正式開打進入最後倒數，洛杉磯湖人隊正面臨將陣容精簡至15人上限的時間壓力。根據記者史密斯（Keith Smith）指出，湖人首選的陣容調整方式是尋求交易，但截至目前為止尚未有實質進展。在此情況下，3年級射手柯奈特（Dalton Knecht）在訓練營尾聲逐漸掉出輪替陣容，成為備受關注的潛在離隊人選。至於為何柯奈特會淪落到這番田地，湖人教頭雷迪克（JJ Redick）說：「最大的主因在於球隊變了。」柯奈特在湖人新秀賽季曾有過亮眼開局，但歷經交易破局與掉出輪替後，始終未能重新回到原本的地位。在湖人迎戰丹佛金塊的季前賽前夕，總教練瑞迪克（JJ Redick）在賽前記者會上坦言了柯奈特近期失去輪替時間的主因：「我認為最大的主因在於球隊變了。我們的陣容變了、球隊需求變了、戰術契合度也變了。雖然我認為他在過去兩年球技有所進步，」瑞迪克進一步表示，「特別是上個球季，由於傷兵滿營，每位球員都得到了充足的上場機會；但進入今年，我們補強了許多側翼球員，這確實讓處於這個位置的他陷入了艱難的處境。」回顧本季熱身賽表現，柯奈特在10月5日的首戰上場 12 分鐘，一分未得僅收穫2籃板與1助攻；隨後的背靠背賽事雖在22分鐘內攻下11分，但投籃手感低迷。第三場對上國王未獲出賽機會，第四場比賽也僅打6分鐘且兩投盡墨再度得分掛零。儘管生涯發展面臨考驗，柯奈特在球隊媒體日時仍對自己有信心：「我的自信心永遠不會下降，無論面對什麼情況。我知道自己是怎樣的球員、具備什麼能力，所以我永遠覺得自己就是球場上最好的球員之一。」上個賽季中，柯奈特共出賽54場，在場均約10分鐘的上場時間內，繳出4.2分、1.4籃板，投籃命中率45.5%、三分球命中率34.2%。面對教練團的期許，他心裡也相當清楚自己需要打出價值：「這大概會跟我的菜鳥年和二年級生差不多，就是空檔時果斷出手、積極爭搶籃板，並在防守端展現高強度對抗，這三點是最重要的。同時新賽季的進攻體系有更多無球跑動，能透過空手切為自己和隊友創造空間。」隨著開季名單截止日步步逼近，湖人是否會出清柯奈特，將成為接下來外界關注的焦點。