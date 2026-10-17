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▲台南市區平面鐵路最後一班列車於16日10時許駛離地面。（圖／交通部提供）

▲交通部部長陳世凱、次長伍勝園、台南市市長黃偉哲、台鐵公司董事長鄭光遠等人齊聚台南車站告別平面鐵路。（圖／交通部提供）

台南車站鐵路地下化今（17）日第一階段通車，首班自強號列車於上午6時30分駛入地下月台。而在昨（16）日晚間，台鐵也舉辦台南車站最後一夜紀念活動，許多民眾及旅客等也齊聚台南車站、向百年鐵道告別。台南車站平面鐵路的末班南下新自強號於晚間10時47分駛離月台，現場也湧入大批旅客及民眾，送走最後一班列車。交通部部長陳世凱、次長伍勝園、台南市市長黃偉哲、立委陳亭妃及台鐵公司董事長鄭光遠、總經理馮輝昇，鐵道局長楊正君等人也齊聚現場。交通部次長伍勝園表示，鐵路地下化不只是將軌道從地面移至地下，更重要的是讓長年被鐵路分隔的城市重新連結。隨著地下化工程完成，原本由軌道切開的城市空間將逐步縫合，道路、公共空間與市民生活也將迎來新的可能。台鐵公司董事長鄭光遠則表示，最後一班南下145次自強號駛離前的「三響鳴笛」，具有特別的象徵意義。第一響，是向走過的歲月致敬；第二響，是感謝一路陪伴這條鐵路的市民與鐵道人；第三響，則是把祝福送給未來的台南。台南鐵路地下化首班自強號列車則於上午6時30分準時啟程，黃偉哲與陳世凱在行車期間走入車廂。陳世凱提到，為確保地下化後首班列車順利行駛，鐵道局、台鐵公司及相關團隊連夜進行軌道切換，並完成售票及票務系統銜接。他感謝工程人員徹夜投入、克服各項挑戰，讓首班自強號今日順利進站並準時發車。台南市府表示，鐵路地下化第一階段通車後，將持續配合中央推動地面設施拆除、綠園道建設及周邊道路系統整合，改善鐵道兩側交通連結，逐步縫合長期受鐵路阻隔的都市空間，讓市民享有更安全、便利的交通環境。