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于子育今年以《我們與惡的距離II》、《親密之海》雙料入圍第61屆金鐘獎，16日進行媒體聯訪。她在《親密之海》飾演苦守已婚人夫25年的「沈曉雯」，與李銘順有不少情慾戲，這是她挑戰出道近30年來最大尺度演出，坦言接演前曾因床戲猶豫，同劇夥伴吳慷仁的一通電話成了她的「安心丸」，替他缺席金鐘感到很遺憾。于子育透露，床戲拍攝約8至10小時，穿著絲質睡衣的她一開始相當不自在，也曾想過是否要放棄角色。後來她鼓起勇氣向吳慷仁請教，對方不只鼓勵她，也詳細分析劇本、角色與劇組團隊，認為她能夠勝任，若願意突破也會有發揮。于子育說這番話讓她安心不少，特別感謝吳慷仁給予支持；她也遺憾對方今年沒有報名金鐘，認為他的表現很有機會獲得肯定，就算沒得獎也一定會入圍。正式拍攝時，親密指導在場安排肢體動作，讓她覺得像照著舞蹈編排完成，不必只把注意力放在裸露或親密感上。李銘順也會和她聊天、開玩笑，幫助她放鬆。于子育形容親密指導就像「護身符」，強調所有畫面都是在安全狀態下完成。談到沈曉雯多年付出、在感情裡像照顧另一半的「小女人」，于子育也分享自己年輕時曾有類似的戀愛腦。她回憶，唱完民歌後會去找男友，買一堆食物放進對方家的冰箱；如果不切水果給他吃，食物常常就放到壞掉。她還會整理杯子、煙蒂，檢查買去的東西有沒有吃。于子育笑說，這段感情維持了10年，自己當時像對方媽媽，卻是心甘情願。她很同情角色的處境，卻不會選擇做同樣的事。她認為女人學會愛自己、弄清楚想要與不要的事，無論幾歲都不嫌晚。于子育說目前已單身七、八年，期間不是沒有人追求，只是當時更喜歡工作，也覺得彼此不適合，便沒有進一步發展。她笑說空窗這麼久，其實不會不想談戀愛，只是現在更清楚自己想要什麼。