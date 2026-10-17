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洛杉磯道奇隊（Los Angeles Dodgers）在國家聯盟冠軍系列賽（NLCS）第4戰以4：6遭密爾瓦基釀酒人隊（Milwaukee Brewers）逆轉，以4連敗結束賽季，無緣挑戰世界大賽3連霸。儘管帶著失意的結局告別今年，賽後大谷翔平受訪時，其置物櫃意外曝光的畫面，卻讓球迷們深刻感受到道奇球員間的溫暖羈絆。大谷在第4戰中擔任先發第1棒指定打擊，雖在2局上轟出本屆季後賽首發3分砲，無奈球隊仍遭逆轉淘汰。賽後，大谷在自己的置物櫃前接受媒體採訪。除了表明明年將全面恢復投打「二刀流」的決心外，球迷們的目光全被他身後的背景所吸引。在標有「17 OHTANI」字樣的名牌下方，除了整齊擺放著他的內衣、手套與球帽外，更引人注目的是一排精心陳列的搖頭娃娃（Bobblehead）。令人感動的是，這些娃娃並非大谷自己的周邊商品，而是隊友葛拉斯諾（Tyler Glasnow）、維西亞（Alex Vesia）等人的搖頭娃娃。這充滿愛的一幕立刻在網路上引發熱議，球迷紛紛留言讚嘆：「擺滿了隊友的搖頭娃娃！」、「娃娃們被排得好整齊」、「真的有好多搖頭娃娃」，字裡行間流露出大谷對球隊與隊友的深厚情感。這份球隊間的羈絆，也在其他主力球員的賽後訪談中展露無遺。曾陪伴球隊拿下兩座冠軍的曼西（Max Muncy）感性地將過去3年的拚戰歷程比喻為一輛行駛的列車：「這輛列車的動力或許在今天耗盡了。但除了這群兄弟，我不想和任何其他人一起經歷這一切。」此外，面對陣中37歲老將羅哈斯（Miguel Rojas）賽後宣布引退，弗里曼（Freddie Freeman）也難掩失落地表示：「想到米格爾（羅哈斯）就覺得很難過，我真的很想再送他一座冠軍作為最好的餞別禮。」球星貝茲（Mookie Betts）更將羅哈斯視為自己在內野防守上的導師與父親：「他就像父親一樣，總是在一旁看著我，確保我有學到東西。他不僅是我的良師，更是我們全隊發聲的領袖。很難想像未來他不再穿上道奇球衣的日子。」另一方面，儘管道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）在系列賽的調度備受外界質疑，但多位大聯盟傳奇名宿仍在節目上給予他高度肯定。曾效力紐約洋基隊（New York Yankees）的傳奇球星羅德里奎茲（Alex Rodriguez）與基特（Derek Jeter）皆表示，在現今競爭激烈的環境下，能帶領球隊在6年內奪下3次世界大賽冠軍已是不可思議的成就。老爹歐提茲（David Ortiz）也直言：「即使今晚被橫掃，羅伯茲的執教生涯依然是史上最偉大的之一。」