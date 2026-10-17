改編自日本人氣漫畫的《坂本日常》真人版電影，將在2026金馬影展限定放映場次搶先亮相，將於11月7日、10日及22日舉行，全台僅有3場，讓台灣粉絲有機會在大銀幕看到真人版的坂本太郎。電影由日本男星目黑蓮主演，為了還原主角從傳說級殺手變成發福雜貨店老闆的反差模樣，特別挑戰特殊化妝，戴上圓框眼鏡、留起白色鬍鬚，外型與過去帥氣形象大不相同。
《坂本日常》真人版登台！金馬影展限定3場時間公開
《坂本日常》真人版電影將在2026金馬影展限定放映3場，場次分別為11月7日晚間9時10分於MUVIE TITAN、11月10日下午2時50分於信義威秀11廳，以及11月22日下午4時10分於信義威秀11廳。想在台灣搶先看到真人版坂本太郎的粉絲，可以留意金馬影展售票資訊。
《坂本日常》原作是漫畫家鈴木祐斗自2020年起在集英社《週刊少年Jump》連載的人氣作品，故事主角坂本太郎曾是令黑道與殺手聞風喪膽的傳奇殺手，卻因為愛上一名女性決定金盆洗手，結婚生女後經營雜貨店，身材也逐漸發福。
不過，即使外表變成圓滾滾的大叔，坂本依舊保有驚人的戰鬥能力，當昔日殺手世界再次找上門，他必須在不殺人的原則下保護家人，展開一連串充滿喜劇效果的激烈戰鬥。
目黑蓮增胖造型超還原！《銀魂》導演福田雄一操刀
真人版電影由曾執導《銀魂》、《勇者義彥》系列的福田雄一擔任導演及編劇，找來 Snow Man 成員目黑蓮飾演坂本太郎，高橋文哉飾演朝倉新、上戶彩飾演坂本葵，另外還有北村匠海、八木勇征、生見愛瑠等演員加入。
其中最受矚目的就是目黑蓮的造型，他透過特殊化妝，同時演出發福的坂本太郎，以及身材精瘦的戰鬥模樣。電影已於2026年4月29日在日本上映，截至9月底累積吸引超過203萬人次觀影，票房突破28.1億日圓。真人版《坂本日常》也宣布10月30日起於 Prime Video 全球獨家上架。
🟡 2026金馬影展《坂本日常》限定場次
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《坂本日常》真人版電影將在2026金馬影展限定放映3場，場次分別為11月7日晚間9時10分於MUVIE TITAN、11月10日下午2時50分於信義威秀11廳，以及11月22日下午4時10分於信義威秀11廳。想在台灣搶先看到真人版坂本太郎的粉絲，可以留意金馬影展售票資訊。
《坂本日常》原作是漫畫家鈴木祐斗自2020年起在集英社《週刊少年Jump》連載的人氣作品，故事主角坂本太郎曾是令黑道與殺手聞風喪膽的傳奇殺手，卻因為愛上一名女性決定金盆洗手，結婚生女後經營雜貨店，身材也逐漸發福。
不過，即使外表變成圓滾滾的大叔，坂本依舊保有驚人的戰鬥能力，當昔日殺手世界再次找上門，他必須在不殺人的原則下保護家人，展開一連串充滿喜劇效果的激烈戰鬥。
真人版電影由曾執導《銀魂》、《勇者義彥》系列的福田雄一擔任導演及編劇，找來 Snow Man 成員目黑蓮飾演坂本太郎，高橋文哉飾演朝倉新、上戶彩飾演坂本葵，另外還有北村匠海、八木勇征、生見愛瑠等演員加入。
其中最受矚目的就是目黑蓮的造型，他透過特殊化妝，同時演出發福的坂本太郎，以及身材精瘦的戰鬥模樣。電影已於2026年4月29日在日本上映，截至9月底累積吸引超過203萬人次觀影，票房突破28.1億日圓。真人版《坂本日常》也宣布10月30日起於 Prime Video 全球獨家上架。
|日期
|時間
|地點
|11月7日（六）
|
21:10
|MUVIE TITAN
|11月10日（二）
|14:50
|信義威秀11廳
|11月22日（日）
|16:10
|信義威秀11廳