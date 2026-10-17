改編自日本人氣漫畫的《坂本日常》真人版電影，將在2026金馬影展限定放映場次搶先亮相，將於11月7日、10日及22日舉行，全台僅有3場，讓台灣粉絲有機會在大銀幕看到真人版的坂本太郎。電影由日本男星目黑蓮主演，為了還原主角從傳說級殺手變成發福雜貨店老闆的反差模樣，特別挑戰特殊化妝，戴上圓框眼鏡、留起白色鬍鬚，外型與過去帥氣形象大不相同。

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《坂本日常》真人版登台！金馬影展限定3場時間公開

《坂本日常》真人版電影將在2026金馬影展限定放映3場，場次分別為11月7日晚間9時10分於MUVIE TITAN、11月10日下午2時50分於信義威秀11廳，以及11月22日下午4時10分於信義威秀11廳。想在台灣搶先看到真人版坂本太郎的粉絲，可以留意金馬影展售票資訊。

《坂本日常》原作是漫畫家鈴木祐斗自2020年起在集英社《週刊少年Jump》連載的人氣作品，故事主角坂本太郎曾是令黑道與殺手聞風喪膽的傳奇殺手，卻因為愛上一名女性決定金盆洗手，結婚生女後經營雜貨店，身材也逐漸發福。

不過，即使外表變成圓滾滾的大叔，坂本依舊保有驚人的戰鬥能力，當昔日殺手世界再次找上門，他必須在不殺人的原則下保護家人，展開一連串充滿喜劇效果的激烈戰鬥。

▲《坂本日常》真人版電影集結目黑蓮、高橋文哉、上戶彩等演員，將於2026金馬影展限定放映3場，讓台灣觀眾有機會在大銀幕欣賞。（圖／翻攝自《坂本日常》真人版電影）
▲《坂本日常》真人版電影集結目黑蓮、高橋文哉、上戶彩等演員，將於2026金馬影展限定放映3場，讓台灣觀眾有機會在大銀幕欣賞。（圖／翻攝自《坂本日常》真人版電影）
目黑蓮增胖造型超還原！《銀魂》導演福田雄一操刀

真人版電影由曾執導《銀魂》、《勇者義彥》系列的福田雄一擔任導演及編劇，找來 Snow Man 成員目黑蓮飾演坂本太郎，高橋文哉飾演朝倉新、上戶彩飾演坂本葵，另外還有北村匠海、八木勇征、生見愛瑠等演員加入。

其中最受矚目的就是目黑蓮的造型，他透過特殊化妝，同時演出發福的坂本太郎，以及身材精瘦的戰鬥模樣。電影已於2026年4月29日在日本上映，截至9月底累積吸引超過203萬人次觀影，票房突破28.1億日圓。真人版《坂本日常》也宣布10月30日起於 Prime Video 全球獨家上架。

▲目黑蓮在《坂本日常》真人版電影中挑戰兩種造型，除了圓滾滾的大叔模樣，也還原坂本太郎身材精瘦的帥氣形象。（圖／翻攝自《坂本日常》真人版電影）
▲目黑蓮在《坂本日常》真人版電影中挑戰兩種造型，除了圓滾滾的大叔模樣，也還原坂本太郎身材精瘦的帥氣形象。（圖／翻攝自《坂本日常》真人版電影）
🟡 2026金馬影展《坂本日常》限定場次

日期 時間 地點
11月7日（六）
21:10
MUVIE TITAN
11月10日（二） 14:50 信義威秀11廳
11月22日（日） 16:10 信義威秀11廳

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林若瑋編輯記者

畢業於政治大學傳播所，現任《NOWNEWS今日新聞》電玩中心記者，專注於遊戲、動畫、漫畫及玩具產業新聞，報導最新動態，記錄每一個值得被看見的故事。

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