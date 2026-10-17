我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年九合一選戰進入白熱化階段，台中市議會國民黨團今（17）日公布委託世新大學執行的台中市長選情民調。結果顯示，國民黨參選人江啟臣在支持度與看好度上均取得雙位數領先，分別以39.8%支持度與39.6%看好度，領先民進黨參選人何欣純（28.7%與23.3%），展現跨黨派與各區選民的穩定支持。國民黨團指出，從民調細部數據可以發現，在不提示人名的開放式調查下，高達43.6%的受訪者第一時間主動提及江啟臣參選市長，合計總指名度高達62.6%，遠高於何欣純的53.7%，差距達8.9個百分點，凸顯市民對江啟臣參選市長的第一印象最為鮮明深刻，更轉化為堅實的實質投票意願。交叉分析顯示，江啟臣獲得男性44.4%與女性35.5%選民支持，皆顯著壓倒對手；年齡層上，江啟臣在20至39歲的年輕族群維持領先，在50歲以上的長輩族群更取得過半或近半的壓倒性支持；學歷部分，自高中職、專科、大學至研究所以上，江啟臣的支持率皆大幅超前對手，專科支持度甚至逼近五成，深獲高學歷與青年中堅分子的強烈肯定。國民黨團說，在鞏固泛藍基本盤方面，國民黨支持者有高達85.6%堅定力挺江啟臣。關鍵的是，雖藍白合議題不斷，從這份民調也發現，高達67.8%臺灣民眾黨支持者表態支持江啟臣，何欣純僅獲2.8%，顯示臺中市藍白合結構穩定不變。此外，在政黨中立的中間選民層中，江啟臣以31.5%領先何欣純的22.0%。從區域結構來看，江啟臣展現攻守兼備的優勢，在全市八個立委選區中強勢拿下五個選區的領先。除了在自身本命區第八選區以49.4%壓倒性勝出，在西屯南屯第四選區更狂飆至53.0%，同時在第二、三、五選區全面超越對手。若以行政地理四大分區檢視，江啟臣在山線以47.4%大贏21.8個百分點，在城區以44.2%大贏16.0個百分點，在海線亦以30.9%保持領先，展現跨越山海屯城的強大連線氣勢。本次民調由臺中市議會國民黨團委託世新大學民意調查中心於2026年10月15日至16日執行，以電腦輔助電話訪問系統進行，成功訪問1,070位臺中市成年民眾，在95%信心水準下，抽樣誤差在±3%以內，並依母體進行加權檢定。