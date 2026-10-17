嘉義城隍廟舉辦「2026嘉義城隍廟神行祭」，特別安排《魔法阿媽》戶外電影放映，將於今（17）日晚間6時30分登場，地點就在嘉義公園「 KANO 棒球場前廣場」，民眾不用特別跑進電影院，就能在戶外重溫這部充滿台灣民俗文化、鬼神信仰與祖孫親情的經典動畫。
《魔法阿媽》10/17嘉義免費放映！就在 KANO 棒球場前廣場
根據《魔法阿媽》官方社群公布資訊，配合2026嘉義城隍廟神行祭活動，10月17日（六）晚間6時30分將舉辦《魔法阿媽》特別放映，地點為嘉義公園 KANO 棒球場前廣場。官方也在留言區親自回覆民眾，確認放映位置，想參加的影迷可以提前安排時間前往。
《魔法阿媽》於1998年推出，由王小棣執導，故事描述小男孩豆豆因為家庭因素，暫時被送到鄉下與阿媽同住，沒想到看似平凡的阿媽竟然擁有與鬼魂溝通的特殊能力。電影融合台灣傳統民間信仰、收驚、符咒與鬼魂等元素，透過祖孫相處的過程，描寫親情與成長，至今仍是不少台灣觀眾心中的經典動畫。
《魔法阿媽》結合台灣民俗信仰 搭配城隍廟活動別有意義
《魔法阿媽》最具特色的地方，就是將台灣民間信仰融入動畫故事，片中的鬼魂、法術及阿媽與靈界互動的情節，既有趣又帶點神祕色彩。這次配合嘉義城隍廟神行祭舉辦戶外放映，也讓電影與傳統廟宇文化產生連結，觀眾不只能欣賞動畫，也能重新感受作品中的台灣在地文化。
2026嘉義城隍廟神行祭活動時間為10月17日至18日，下午2時至晚間8時，除了電影放映之外，也能順道感受活動現場的熱鬧氣氛。想重溫童年回憶的影迷，不妨趁著週末到嘉義走一趟。
🟡《魔法阿媽》免費放映資訊
📌日期：2026年10月17日（六）
📌時間：18：30至20：00
📌地點：嘉義公園 KANO 棒球場前廣場
📌活動：開嘉・雞啤節、神行祭桃城開堂
📌時間：10月17日至18日14：00至20：00
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根據《魔法阿媽》官方社群公布資訊，配合2026嘉義城隍廟神行祭活動，10月17日（六）晚間6時30分將舉辦《魔法阿媽》特別放映，地點為嘉義公園 KANO 棒球場前廣場。官方也在留言區親自回覆民眾，確認放映位置，想參加的影迷可以提前安排時間前往。
《魔法阿媽》於1998年推出，由王小棣執導，故事描述小男孩豆豆因為家庭因素，暫時被送到鄉下與阿媽同住，沒想到看似平凡的阿媽竟然擁有與鬼魂溝通的特殊能力。電影融合台灣傳統民間信仰、收驚、符咒與鬼魂等元素，透過祖孫相處的過程，描寫親情與成長，至今仍是不少台灣觀眾心中的經典動畫。
《魔法阿媽》結合台灣民俗信仰 搭配城隍廟活動別有意義
《魔法阿媽》最具特色的地方，就是將台灣民間信仰融入動畫故事，片中的鬼魂、法術及阿媽與靈界互動的情節，既有趣又帶點神祕色彩。這次配合嘉義城隍廟神行祭舉辦戶外放映，也讓電影與傳統廟宇文化產生連結，觀眾不只能欣賞動畫，也能重新感受作品中的台灣在地文化。
2026嘉義城隍廟神行祭活動時間為10月17日至18日，下午2時至晚間8時，除了電影放映之外，也能順道感受活動現場的熱鬧氣氛。想重溫童年回憶的影迷，不妨趁著週末到嘉義走一趟。
🟡《魔法阿媽》免費放映資訊
📌日期：2026年10月17日（六）
📌時間：18：30至20：00
📌地點：嘉義公園 KANO 棒球場前廣場
📌活動：開嘉・雞啤節、神行祭桃城開堂
📌時間：10月17日至18日14：00至20：00