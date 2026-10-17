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▲郭靜純在臉書販售精品配件，價錢不用正貨的1折，還以「H」、「小香」、「幸運草」等字眼規避。（圖／翻攝自郭靜純臉書）

女星郭靜純於2019年卸下主持了15年的命理節目《命運好好玩》主持棒，舉家移民加拿大溫哥華，但她仍經常透過臉書分享生活與日常，還經營直播帶貨生意。近日她的臉書遭抓包直播販售仿冒精品，商品清單中出現香奈兒、VCA、愛馬仕、卡地亞等品牌，價格僅數千元，相關截圖曝光後，郭靜純臉書貼文已全數刪除，掀起外界熱議。郭靜純前幾天曾發文分享「新款丹寧牛仔包」，表示容量能裝、M碼最合適，並附上包款與背包照片。另一張直播畫面則列出多款商品，包括標示VCA、HERMÈS、CHANEL等品牌名稱的手環、項鍊、耳環及戒指，價格約3,080元至6,880元不等。其中一張直播截圖中，郭靜純手拿極度相似香奈兒樣式的耳環介紹商品；也有商品清單以隱晦的代稱，例如「經典幸運草」指的是VCA、「H經典豬鼻子」指愛馬仕、「卡」指的是卡地亞等，且價格都超級便宜，甚至是正版不到1折的價格，貼文與直播被挖出後引起外界質疑，不過目前郭靜純已將相關貼文刪除，背後動機啟人疑竇。郭靜純近年淡出演藝圈，2019年帶著家人移居加拿大，定居溫哥華至今約7年，主要陪伴孩子成長，也透過社群直播帶貨維持工作。她曾受訪表示，當初移民是為了孩子的教育，至今不後悔這項決定。對此《NOWNEWS今日新聞》記者詢問郭靜純，截稿前尚未獲得本人回應。