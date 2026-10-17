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立法院會昨三讀修正通過攸關老人健保費免費的老人福利法第22條條文，明訂近1年綜合所得未達申報標準或綜所稅率未達20%的相對經濟弱勢長輩，由中央主管機關補助全額健保費。對於被質疑缺席投票，民進黨新北市長參選人蘇巧慧今（17）日強調，他非常重視長輩的福利，但立委其實只有預算建議權，要提出預算想法，應與行政院討論，這才符合憲法的精神。立法院會昨三讀通過藍白所推攸關老人健保費免費的老人福利法第22條條文，藍營質疑，沈伯洋、蘇巧慧、何欣純、陳素月、劉建國、蔡易餘、王美惠、陳亭妃、賴瑞隆、陳瑩等參選縣市長的立委缺席投票；國民黨新北市長參選人李四川競辦則稱，蘇巧慧連市民福利都要剝奪，心中只有黨意，處處與市民和長者過不去。蘇巧慧上午出席「蘇巧慧、羅文崇永和聯合競選總部成立大會」受訪時表示，他非常重視長輩的福利，也非常支持增加長輩的福利，所以他的第一項政見就是「六大福利政見」，其中就包含長輩、小孩，也是希望長輩顧得好、小孩顧得好，中間三明治爸媽就沒煩惱，「我的六大福利政見，就是希望能夠讓各世代都能夠享受到政府提供的後盾、保障、福利」。蘇巧慧提到，立委只有預算的建議權，要提出任何預算的想法，都應該要和政院一起來討論，像普發現金一萬元，就是他和各位委員一起向中央建議後，行政院在考量所有的財政狀況之後才推出，因此這樣的普發現金合法、合憲。蘇巧慧認為，所有跟預算相關的建議、相關的案子，都應該在考量政院、行政部門的財源狀況之後才推出，這樣才符合憲法的精神。