我是廣告 請繼續往下閱讀

台大1名中國交換生，因為在抖音發布「捏住賴清德」的錯位照片，還打下：「小小賴清德拿下」、「堅決反對台獨」、「堅持一個中國原則」、「兩岸統一是歷史必然」等字眼，引起台灣網友怒火後急刪文，仍遭移民署廢止其入境許可、驅逐出境，引發部分藍營人士不滿，認為民主國家的總統，本來就該接受批評與嘲諷，這樣處罰只會損及台灣的言論自由。對此，日本資深媒體人矢板明夫在臉書發文，回憶起自己之前在台中被打等事件，也沒見部分立委如此捍衛言論自由，直言是雙重標準。矢板明夫表示，有國民黨立委質疑政府處分過重，不應把政治嘲諷和實質危險的恐嚇混為一談，質問：「言論自由去了哪裡？」政治人物願意捍衛言論自由，固然值得肯定，但看到該位立委的番言，不禁讓他想起過往在基隆、台中的經歷。矢板明夫提到，2025年5月，自己應基隆公民團體邀請，參加大罷免活動集會，在公開場合發表演講，結果國民黨基隆市黨部和該名委員的團隊，立刻大動作召開記者會，指控他是「外國人」，不應該介入台灣政治，還向中選會及移民署提出檢舉，要求將他驅逐出境。問題是，當時他早已取得中華民國國籍，對方卻連基本的查證都沒有做，就急著開記者會、向政府檢舉；何況他當時不過是在公開場合表達政治意見，既沒有恐嚇任何人，也沒有威脅任何人的安全，但也沒看到該位委員想到要替他的言論自由說一句話。如今，換成1名中國籍學生發布涉及威脅台灣總統的爭議圖文，該委員卻突然成了言論自由的捍衛者。矢板明夫表示，更讓他難以理解的，是今年7月6日他在台中街頭，突然遭到1名有香港黑道背景的男子揮拳襲擊，當時各界懷疑背後可能有中國當局的影子、可能是「跨境鎮壓」，也是該名委員立刻提醒大家「不要預設立場」，強調嫌犯可能只是「認錯人了」，這番話難免讓人覺得，是在替中國政府開脫。如今，攻擊他的嫌犯已遭起訴，檢方認定這就是一起不滿他的言論，所發動的具有組織、計畫及金錢報酬背景的襲擊事件，是為了在台灣社會製造「寒蟬效應」，達到「殺一儆百」的效果。不曉得這位委員，是否還堅持當初「認錯人了」的說法？最後，矢板明夫總結道，從上述這幾件事情，實在讓人很難不懷疑，該位委員捍衛的，究竟是什麼樣的言論自由，為什麼事情只要和中國有關，就突然變得格外寬容，形同雙重標準。