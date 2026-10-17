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預立醫療決定不是「放棄治療」，而是每個人對生命最後一哩路的選擇。根據「病人自主與安寧緩和醫療認知與態度調查」，有51.8%表示，不曾實際與家人或其他重要關係人討論未來的醫療照護安排或預立醫療決定。衛福部次長莊人祥透露，因為自己有重大疾病，已經和太太一起簽署預立醫療決定。他認為，在還清醒、可以思考的狀態下，更應將決定說出來，讓家人們知道。響應世界安寧日，財團法人器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心今（17）日舉行「約定之愛，心願同行-2026世界安寧日公益路跑活動」。根據最新「病人自主與安寧緩和醫療認知與態度調查」顯示，78.7%民眾認同提前討論死亡議題是重要的，79.8%支持由自己決定生命最後階段的醫療方式。另外，79.5%民眾肯定預立醫療決定對自己是有幫助的。但調查也顯示民眾的認知態度與行動落差，有82.7%不希望家人承受重大醫療決策壓力，79.4%表示願意與家人討論自己的善終安排；卻有51.8%表示，不曾實際與家人或其他重要關係人，討論未來的醫療照護安排或預立醫療決定。莊人祥出席活動致詞時表示，安寧緩和醫療、病人自主權利及器官捐贈都與所有人息息相關，尤其是生命到了關頭，除了自己清楚心願是什麼，也要讓家屬事先了解，一起思考、討論。莊人祥提到，在接掌器捐中心董事長前，「我自己和太太也已經一起簽署預立醫療」。曾罹患癌症的他認為，在我們還清醒、可以思考之時，就應該將心願說出，不只讓家人知道，未來也可讓醫療團隊有所遵循，對自己和家人都能放心。莊人祥說，去年器官捐贈人數是318人，今年目前為止至9月底約234人，與去年同期差不多。估去年為最低點。他提到，可能是受到負面新聞影響，但也期待透過今天活動讓民眾了解。根據最新《全球安寧療護地圖》研究，依據世界衛生組織（WHO）指標評比，全球安寧療護發展前三名分別為德國、荷蘭與台灣。國人追求善終醫療自主的態度也持續跟進，截至今年9月止，我國預立安寧緩和意願累計人數超過118萬人次，預立器官捐贈意願累計人數超過71.5萬人次。預立醫療註記則有16.4萬人次。