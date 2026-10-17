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台北市長蔣萬安拋出松機遷移改建台北AI園區引發議論，日前被問到醫療後送配套措施時，稱可保留直升機運作，更說以現今來看，包括桃園、新北也可提供這樣的醫療服務，如有緊急醫療需要，也可以透過公路或高鐵來做綠色通道進行緊急運送，遭質疑外離島要怎麼搭高鐵。蔣萬安競選辦公室今（17）日表示，綠營側翼散布不實訊息，蔣萬安是說，高鐵是離島病患搭機抵台後，轉送到醫療院所可運用的交通工具之一，痛斥刻意扭曲原意只會暴露操作政治攻擊的企圖，無助於沈伯洋的選情。蔣萬安競辦發言人陳柏翰表示，針對松山機場遷建後的醫療後送配套，蔣萬安已明確提出相關構想，包括保留現有松山機場直升機的運作空間；若有緊急醫療需求，也可依照實際狀況，在離島病患搭機抵台後，搭配高速公路綠色通道、高鐵等多元交通方式，協助病患轉送至台北及鄰近縣市的醫療院所。新北、桃園等地也具備相關醫療資源，可納入整體醫療量能與轉送規劃。陳柏翰指出，重大公共政策本來就需要透過討論，逐步完善各項配套，才能讓城市發展願景務實落地。陳玉珍委員日前也認同蔣萬安對松山機場遷建、打造AI廊帶的願景，並表示未來若當選縣長，金門縣府將全面接手金門鄉親赴台就醫的接駁與住宿安排。這正說明，面對松機遷移後的離島醫療需求，各界都願意提出解方、完善配套。陳柏翰強調，對於任何具體建議，都應回到政策本身理性討論，惡意造謠、扭曲原意，既無助於解決問題，更只會讓市民看破綠營只為政治攻擊、不顧城市發展的手腳。