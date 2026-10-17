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韓團ATEEZ崔傘「震胸舞」爆紅！二創洗腦神曲「他很壞嘟嘟嘟」掀旋風

黃捷直播考倒沈伯洋成笑點

沈伯洋惡補拍反詐宣導！意外撞哏蔡康永發文

知名主持人蔡康永日前才答應台北市長蔣萬安出席競總成立大會，沒想到昨（16）日在社群發文分享自己接到一通指名要找「京都人」的電話，但才回應「這邊沒有京都人」就被對方掛斷，只剩下「嘟嘟嘟」。由於民進黨台北市長候選人沈伯洋才發布反詐騙影片，並說「我知道什麼是嘟嘟嘟了」，引發外界解讀蔡康永是在酸蔣萬安選情掛了，現在仍支持沈伯洋。對此，蔣萬安表示，各界有不同的解讀，一切就按照原來安排。已進入肉搏戰的台北市長選戰，怎會突然吹起「嘟嘟嘟」風潮，究竟這三個字怎麼來？為何會在短時間內成了政壇討論話題，甚至演變成不同陣營攻防政治語言？《NOWNEWS今日新聞》特別整理來龍去脈讓讀者了解。「嘟嘟嘟」一開始並非政治語言，而是南韓男團 ATEEZ 歌曲〈BAD〉中的經典段落。成員崔傘在副歌節奏時，展現極具視覺張力的標誌性「震胸舞」，被台灣創作者「翰賓」二創，巧妙將歌詞進行改編，並搭配該段舞步，將中文歌詞填成「他很壞～嘟嘟嘟」。由於節奏洗腦，視覺強烈，讓這段「嘟嘟嘟」在社群迅速爆紅，成了網路迷因，也掀起改編風潮。近日，這股風潮也燒進政壇，起源於民進黨立委黃捷、吳沛憶找來沈伯洋到網路直播節目「加開零食會」聊時事，沒想到黃捷突然秀出民眾準備的「崔傘」小卡要給沈伯洋，並拱他跳「他很壞嘟嘟嘟」。結果沈卻一臉問號，滿臉錯愕地問「嘟嘟嘟到底這是什麼？」，他只知道動漫《命運石之門》角色椎名真由理的招牌口頭禪「嘟嘟嚕」，當場遭黃捷大酸「OK，沒有交集」。這段黑人問號的尷尬片段，被支持者特別截取出來在社群瘋傳，反而替沈伯洋意外打開迷因話題。立委蔡其昌也迅速接梗，在沈伯洋競總成立大會上說，11月28日選舉選完，萬一新的台北市長要來看球該怎麼辦？喊話支持者別擔心，他已經練好了「台北順起來～嘟嘟嘟！嘟嘟嘟！嘟嘟嘟！」讓這梗演變成政治口號。被一連串同黨立委的惡補下，沈伯洋也終於懂了「他很壞嘟嘟嘟」，並在16日推出一支反詐騙影片，標題為「詐騙很壞，嘟嘟嘟」，呼籲支持者別隨意加LINE，要加就加他官方帳號，也不要亂點連結，任何小物領取活動資訊，都要確認是否是官方帳號。因為現在的詐騙網站做得很像超商網頁，容易讓人誤信。影片最後，他露出懂了的神情表示，知道嘟嘟嘟是什麼了？「他好壞！嘟嘟嘟」。這支反詐騙影片才剛上線，恰巧碰上蔡康永的「京都人嘟嘟嘟電話文」，時間巧妙重疊，讓單純的防詐宣導與社群迷因，瞬間充滿濃厚的政治聯想。