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全台10所高中設科學班！盼資格考成為逕升大學依據

▲台大校長陳文章今（17）日表示，讓科學班直升大學「可能有公正性問題」，認為大學招生制度應兼顧公平，建議學生可透過現行特殊選才管道升學。（圖／教育部提供）

台大校長陳文章：不能只有10所高中適用

建國高中、北一女中、台中一中等多所設有科學班的高中，日前在科學班會議上連署向教育部建議修法，希望將現行科學班高二升高三的聯合資格考試，提升為高階學力認證，作為學生逕升大學的依據，讓科學班學生不必再透過學科能力測驗等一般升學管道，就能進入理想的大學校系。對此，台大校長陳文章今（17）日表示，相關作法「可能有公正性問題」，認為大學招生制度應兼顧公平，建議學生可透過現行特殊選才管道升學。目前全台共有10所高中設有科學班，分別為台北市的建國中學、北一女中、師大附中，桃園市的武陵高中，新竹市的實驗中學，台中市的台中一中，彰化縣的彰化高中，嘉義市的嘉義高中，台南市的台南一中，以及高雄市的高雄中學，都是各縣市的第一志願高分學校。至於科學班制度，原採「2+1模式」，學生在高一、高二階段修畢高中核心課程並通過聯合資格考後，高三即可參與大學專題研究合作。制度原本期待透過資格考評估學生的學習成果，讓學生能提早銜接大學，但受限於現行法規，學生仍無法單憑資格考直接取得大學學籍。近日，多所設有科學班的高中因此倡議，希望教育部制定相關專法，讓符合資格的學生能以聯合資格考作為逕升大學的依據，避免高三階段必須同時準備大學專題研究與學測等升學考試。台大17日舉行115學年度第一學期第一次校務會議，陳文章針對科學班修法訴求表示，相關制度可能涉及公平性問題，「不是只有那10間高中的學生就一定排在前面」。陳文章認為，大學招生應考量所有學生的參與機會，若另設專法，且適用對象僅限少數高中，其他學校的學生可能也會提出疑慮。因此，他建議升學制度仍應維持公平性，避免被認為是專為特定高中量身打造的法案。陳文章也指出，若科學班學生希望高三階段不必同時準備學測與大學專題，可以參考現行的特殊選才制度。若學生在物理、化學、數學等領域表現突出，曾參加國際競賽、在高中階段參與國際發表會，或發表相關研究成果，且具備國際級獎項等具體表現，便可透過特殊選才管道申請大學，讓學術專長與研究成果成為招生評估依據。