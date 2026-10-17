《鏈鋸人》、《驀然回首》漫畫家藤本樹再獲國際肯定，改編自他17歲至26歲期間創作短篇作品的動畫《藤本樹 17-26》，近日入圍2026年第54屆國際艾美獎「短篇影集」獎項，將與來自比利時、巴西、加拿大的作品角逐大獎，最終得獎結果預計於11月23日在美國紐約揭曉。
《藤本樹 17-26》入圍國際艾美獎！全球4部作品角逐
《藤本樹 17-26》取材自藤本樹短篇集《17-21》與《22-26》，將他17歲至26歲期間創作的8部短篇全部動畫化，包括《在庭院裡曾經有兩隻雞》、《佐佐木同學阻止了子彈》、《戀愛是盲目的》、《刺客》、《人魚狂想曲》、《醒來變成女生的病》、《預言的那由多》及《妹妹的姊姊》。作品題材橫跨末日、青春、戀愛、性別與手足關係，也能看見藤本樹日後創作《鏈鋸人》、《驀然回首》等作品前的風格雛形。
國際電視藝術科學學院公布2026年國際艾美獎入圍名單，今年共有來自22個國家、64部作品，角逐16個獎項。《藤本樹 17-26》以日本作品身分入圍「短篇影集」類別，同組還包括比利時《De Klas van 2000》、巴西《Jornada da Vida: Rio Mekong》及加拿大《PeopleWatching》第3季，共4部作品競爭最終獎項，頒獎典禮將於11月23日在紐約舉行。
6間工作室、7名導演接力製作 短篇動畫接連獲國際肯定
《藤本樹 17-26》並非由單一動畫團隊製作，而是集合 ZEXCS、Lapin Track、GRAPH77、100studio、Studio Kafka、P.A.WORKS 共6間動畫工作室，以及7名導演分別詮釋不同短篇，因此8部作品從畫面風格、節奏到敘事方式都有明顯差異。動畫最早於2025年推出，之後於 Prime Video全球獨家上線。
《藤本樹 17-26》在入圍國際艾美獎前，就已陸續受到海外影展肯定，其中《刺客》曾在富川國際動畫影展短篇競賽獲得「觀眾獎」，《在庭院裡曾經有兩隻雞》則入選2026年安錫國際動畫影展「Midnight Short Film Competition」正式競賽單元，如今再進一步入圍國際艾美獎，也讓這套從藤本樹早期短篇出發的動畫作品持續受到國際關注。
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《藤本樹 17-26》取材自藤本樹短篇集《17-21》與《22-26》，將他17歲至26歲期間創作的8部短篇全部動畫化，包括《在庭院裡曾經有兩隻雞》、《佐佐木同學阻止了子彈》、《戀愛是盲目的》、《刺客》、《人魚狂想曲》、《醒來變成女生的病》、《預言的那由多》及《妹妹的姊姊》。作品題材橫跨末日、青春、戀愛、性別與手足關係，也能看見藤本樹日後創作《鏈鋸人》、《驀然回首》等作品前的風格雛形。
國際電視藝術科學學院公布2026年國際艾美獎入圍名單，今年共有來自22個國家、64部作品，角逐16個獎項。《藤本樹 17-26》以日本作品身分入圍「短篇影集」類別，同組還包括比利時《De Klas van 2000》、巴西《Jornada da Vida: Rio Mekong》及加拿大《PeopleWatching》第3季，共4部作品競爭最終獎項，頒獎典禮將於11月23日在紐約舉行。
《藤本樹 17-26》並非由單一動畫團隊製作，而是集合 ZEXCS、Lapin Track、GRAPH77、100studio、Studio Kafka、P.A.WORKS 共6間動畫工作室，以及7名導演分別詮釋不同短篇，因此8部作品從畫面風格、節奏到敘事方式都有明顯差異。動畫最早於2025年推出，之後於 Prime Video全球獨家上線。