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民進黨台北市長參選人沈伯洋日前質疑台北市長蔣萬安的遷移松機政策，直言臺北科技廊帶「到底要串連什麼」，並稱矽谷是「舊思維」，蔣萬安競選辦公室發言人楊沛緰質疑，沈伯洋為了反對蔣萬安，竟連矽谷都說成「舊思維」，這次問「廊什麼帶」，下次是不是要問「矽什麼谷、竹什麼科」？直言他只會掉書袋，請他先回家補課。楊沛緰指出，沈伯洋自己都沒發現他所提出的「名詞」跟蔣萬安市長提出的概念相符，只會掉書袋。沈伯洋搬出「Innovation District」（創新街區）概念，然而根據華府智庫布魯金斯研究院2014年對創新街區的報告中，就定義創新街區是在地理上緊密相連、便於大眾運輸抵達且技術高度連網的區域，由頂尖研究機構、龍頭企業與新創孵化器聚集，並融合了辦公、住宅與商業零售等混合機能的城市空間。這個概念與蔣萬安市長所提出的AI產業廊帶完全相符，沈伯洋卻完全不知。楊沛緰強調，沈伯洋為了打擊蔣萬安提出的政見，繼上次先把產業串聯簡化成視訊開會，接著把科技廊帶理解成樹蔭步道後，如今又把矽谷說成是舊思維，盡顯對市政與產業面的無知。既然沈伯洋日前自己都說「自己不懂，他們超懂」，就應該多向專業請益、把功課補齊，「讓懂產業、積極布局AI的蔣市長繼續帶領臺北向前，也請沈委員先回家補課。」