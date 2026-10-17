我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李多慧23日當天缺席應援，主要是因為有其他工作，林襄則是5天全勤。（圖／翻攝自小龍女IG@dragon_beauties_official）

▲ 峮峮20、21日將領軍PS女孩，在大巨蛋帶來精彩表演。（圖／資料照）

10/17（六）味全龍主場

10/18（日）味全龍主場

10/20（二）中信兄弟

10/21（三）中信兄弟

10/23（五）味全龍主場

10/24（六）味全龍主場

10/25（日）味全龍主場

中職台灣大賽上演史上首次「龍象對決」，吸引全台球迷關注，今晚（17日）將開打第一場賽事，味全龍也早早公布應援班表，他們共有5天主場，韓籍啦啦隊女神李多慧其中4天都會到場應援，唯獨10月23日缺席。對此，她親自解釋是因為當天還有其他工作，但結束後還是會盡快趕到球場看球，替味全龍加油打氣。味全龍今年在中職例行賽中，取得全年勝率第一，因此台灣大賽共獲得5場主場優勢，分別是17、18、23、24、25日，中間的20、21日主場則是中信兄弟，但兩隊都選在台北大巨蛋舉辦，所以實際上場地不會變動，不同的只有場邊的啦啦隊女孩。今晚將開打第一戰，味全龍公布上場應援的啦啦隊女神有群群、權喜原、張晴、馬妹、詩雅、小蛙、李多慧、貝拉、佩霓、寧寧、林襄、靜靜、Rona、芮妮、Yuri、小映、瑄瑄、金娜妍、賴可、菲菲、蘿拉、璦昀、沛沛、心璇、佩宸、名務禮美奈、張愛、佳依、Nicole、于甄、允冷、心恬。而今明兩天的中場秀將由韓援三本柱權喜原、李多慧、金娜妍帶來精彩表演，但有粉絲注意到，對此，據《風傳媒》報導，，但她承諾結束工作後就會趕到球場看比賽，繼續替味全龍加油打氣。另外，如果前面5場比賽中，已經有其中一支隊伍先取得4勝，那後面的比賽就不會再打下去，所以前5場賽事的應援隊伍格外重要。而不同於李多慧，本土人氣女神林襄這次5天都有出席，權喜原與金娜妍同樣全勤，勢必能有效鼓舞士氣。至於中信兄弟啦啦隊，他們20、21日派出峮峮、短今、李丹妃、SAYA、JJUBI（朴善珠）等女神應援，在場外力抗小龍女；但人氣韓援邊荷律這兩天都缺席，因為她還在韓國照顧摔傷住院的母親，所以沒辦法趕回來參與應援。群群、權喜原、張晴、馬妹、詩雅、小蛙、李多慧、貝拉、佩霓、寧寧、林襄、靜靜、Rona、芮妮、Yuri、小映、瑄瑄、金娜妍、賴可、菲菲、蘿拉、璦昀、沛沛、心璇、佩宸、名務禮美奈、張愛、佳依、Nicole、于甄、允冷、心恬群群、權喜原、張晴、馬妹、詩雅、小蛙、李多慧、貝拉、佩霓、寧寧、林襄、靜靜、Rona、芮妮、Yuri、小映、瑄瑄、金娜妍、賴可、菲菲、蘿拉、璦昀、沛沛、心璇、佩宸、名務禮美奈、張愛、佳依、Nicole、于甄、允冷、心恬君白、希希、凱蒂、峮峮、短今、貴貴、晴兒、畇二、曼容、小迪、妮可、沛婕、林可、莎莎、少鹽、波兒、維尼、牛奶、芊芊、珮含、JJUBI、容容、璇璇、丹妃、SAYA君白、希希、凱蒂、峮峮、貴貴、波波、晴兒、畇二、衣宸、曼容、短今、妮可、沛婕、林可、莎莎、少鹽、波兒、維尼、芊芊、Wendy、珮含、JJUBI、容容、璇璇、丹妃、SAYA群群、權喜原、張晴、馬妹、詩雅、小蛙、貝拉、佩霓、寧寧、林襄、靜靜、Rona、霖霖、芮妮、Yuri、小映、瑄瑄、金娜妍、賴可、菲菲、蘿拉、璦昀、沛沛、心璇、掌沛、張愛、佳依、Nicole、于甄、允冷、心恬群群、權喜原、張晴、馬妹、詩雅、小蛙、李多慧、貝拉、佩霓、寧寧、林襄、靜靜、Rona、霖霖、芮妮、Yuri、小映、瑄瑄、金娜妍、賴可、菲菲、蘿拉、璦昀、沛沛、心璇、佩宸、名務禮美奈、掌沛、張愛、佳依、Nicole、于甄、允冷、心恬群群、權喜原、張晴、馬妹、詩雅、小蛙、李多慧、貝拉、佩霓、寧寧、林襄、靜靜、Rona、霖霖、芮妮、Yuri、小映、瑄瑄、金娜妍、賴可、菲菲、蘿拉、璦昀、沛沛、心璇、佩宸、名務禮美奈、掌沛、張愛、佳依、Nicole、于甄、允冷、心恬