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薔琵颱風開眼！預計週日增強為強颱

▲「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，從衛星雲圖可見，薔琵颱風中心已出現細小如針眼般的颱風眼。（圖／台灣颱風論壇｜天氣特急）

最新預測有55％成員認為靠近台灣！下週四是觀察重點

「薔琵」颱風持續朝西移動，今（17）日已增強為中度颱風，衛星雲圖也可見颱風眼形成。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，薔琵目前距離台灣約3100公里，預估明（18）日有機會增強為強烈颱風，且環流將逐漸擴大。至於路徑預測，以最新AI模式系集結果來看，約55％的成員預測薔琵將非常靠近、甚至通過台灣附近，另有約45％的成員預測颱風會，但仍有不少變數。「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，從衛星雲圖可見，薔琵颱風中心已出現細小如針眼般的颱風眼，周圍濃密雲系緊緊包覆，核心結構逐漸紮實，強度仍在持續增強，預估明（18）日有機會達到強烈颱風等級。路徑方面，粉專指出，薔琵未來5天大致會沿著太平洋高壓邊緣穩定向西移動，以最新一報的AI模式系集結果來看，約55％的成員預測薔琵將非常靠近、甚至通過台灣附近；另有約45％的成員預測颱風會提早北轉，朝日本方向靠近。粉專指出，整體而言，預測中薔琵靠近甚至侵襲台灣的可能性有所上升。不過，粉專也提醒，目前距離預報時間仍遠，後續路徑變數很大，。接下來太平洋高壓如何變化，將是觀察颱風走向的重要關鍵。