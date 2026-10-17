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▲全聯九九重陽節優惠，週末推出4款商品買一送一優惠。（圖／翻攝自全聯APP）

▲（圖／全聯提供、記者整理）

▲愛買特別於10月18日（日）、10月24日（六）加碼推出會員滿額9折回饋，賣場同步品牌滿額現折。（圖／愛買提供）

重陽節連假拜拜逛賣場，全聯限時2天推出買一送一優惠，門市有農心杯麵、Cama濾掛咖啡、老協珍 熬雞精、好來 全亮白淨白牙膏買一送一，生鮮部分，酪梨三顆100元，還有花椰菜39元每人限購3顆；大全聯也有生鮮蔬果優惠；此外，愛買量販即日起至10月27日推出「週年慶」系列優惠活動，多品牌額現折活動。全聯官方LINE好友今明兩天（17日、18日）買一送一限定優惠，包括「農心杯麵 蝦味」買一送一，平均單件不用20元；還有「Cama濾掛咖啡」原價199元、特價100元，半價入手；還有「老協珍 熬雞精」、「好來 全亮白淨白牙膏」也都買一送一。購入以上買一送一商品，需要刷LINE折價券條碼才能享優惠，不過消費者也可出示以下圖片給櫃檯人員刷條碼即可。全聯10月17日至19日祭出多款生鮮優惠，從蔬果、海鮮、肉品、即食料理到烘焙甜點一次備齊。◾進口青花菜（約180g／粒），原價53元、特價39元◾紐西蘭酪梨#24（約200g），單顆特價49元，買3顆只要99元，平均每顆33元◾紐西蘭陽光金圓頭奇異果#52（約102g／粒），原價25元、特價15元◾「台灣鯛魚腹片（中）（300g／包）」原價132元、特價99元◾「土公雞切塊（約600g／盒）」從199元降至149元，現省50元◾「美味堂去骨油雞腿（產銷履歷）（約300g／盒）」原價219元、特價199元◾「We Sweet法式經典原味千層（2入／150g）」原價99元、特價79元◾「READ BREAD肉鬆沙拉麵包（華福）（90g）」原價28元、特價23元10/16至10/19◾「茭白筍去殼（履歷）（約300g／包）」原價108元、特價88元◾「日本洋蔥（約1kg／袋）」原價85元、特價59元◾「台灣椪柑袋（約1.2kg／袋）」原價129元、特價89元◾「泰國白蝦仁（600g／包）」原價399元、特價288元，現省111元◾「冷藏肉－豬胛心肉塊／大包裝」每台斤由192元降至144元，現省48元◾「冷藏肉－雞清胸肉／大包裝」每台斤則從153元降至120元，現省33元◾「直採美國冷藏牛嫩肩火鍋片／大包裝」，每100公克從77.5元降至69.9元◾「滷豬腳片」原價31元、特價25元◾「蜂蜜蛋糕（450g）」原價99元、特價92元◾「酥烤培根麵包（120g）」原價38元、特價32元此外，愛買量販即日起至10月27日推出「週年慶」系列優惠活動。其中多款現烤烘焙商品祭出超值優惠，現烤酥餅５個99元，平均每個20元有找；厚燒餅任３個89元，平均每個30元有找；軟式香蒜任2個59元平均單個不用30元；黃金牛角酥任3個95元平均單個32元。愛買更特別於10月18日（日）、10月24日（六）加碼推出會員期待的「APP會員驚喜加碼」，凡於活動當日完成愛買APP會員註冊，並於全台愛買門市單筆消費滿2,000元，即可獲得9折電子現金券回饋（單筆回饋上限300元）。沖泡類：雀巢／克寧奶粉全系列單筆滿799元現折80元；伯朗沖泡咖啡全系列單筆滿399元現折30元；雀巢咖啡全系列單筆滿499元現折50元。零食類：購買華元指定商品單筆滿148元現折10元；Airwaves、Extra、Snickers等指定系列商品單筆滿299元現折30元。油品／米類：金農米全系列商品單筆滿399元現折20元；維義油品全品項商品單筆滿399元現折30元；義多娜系列單筆滿500元現折50元。生活用品類：花王DM商品單筆滿350元現折30元；高露潔系列商品單筆滿299元現折30元；白人系列商品單筆滿299元現折20元；靠得住全系列單筆滿309元現折30元；楓康系列商品單筆滿299元現折20元。家電類：購買指定冰箱／洗衣機／電視／冷氣單筆滿5000元現折500元；10/17-10/18以及10/24-10/26購買小家電單筆滿2000元現折200元，最高折1000元。