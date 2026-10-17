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薔妹林嘉珍與中國籍伴侶阿順的女兒戶籍爭議繼續延燒，阿順今（17）日發文反擊林嘉珍前一天對報戶口問題的說法，稱女兒若要辦理中國戶口，必須帶回中國並仰賴林嘉珍在台配合；她也指控林嘉珍曾偽造簽名向台灣法院聲請收養，因未完成中國法律程序，遭法院駁回。阿順更在留言中加碼控訴林嘉珍在家與女員工抽大麻電子煙。阿順表示女兒在台灣出生，若要辦理中國戶口，就得帶孩子回中國走程序，且需要林嘉珍在台灣端配合；她稱林嘉珍「根本不敢讓我把小孩帶回去」。對於林嘉珍提出收養一事，阿順則說程序也必須符合中國法律，並指控對方偽造自己的簽名向台灣法院提出收養申請，因中國流程未完成聲請已遭駁回。針對林嘉珍提到孩子報戶口前願把錢轉回生母，阿順強調這筆錢與女兒戶籍無關，是她指控林嘉珍積欠的款項。她稱對方曾以生產後、收養成功後再還款為由拖延，並指控自己在中國遭偽造文書、設計騙局詐騙；她也表示和家人外出散心期間，遭林嘉珍威脅、恐嚇與栽贓。阿順另指控，林嘉珍將女兒照片、影片及她懷孕時的照片放上網替代孕公司宣傳，強調自己沒有參與公司營運。她在留言區還稱，林嘉珍拿她的錢做行銷、支付女員工薪水，並指控兩人在家抽大麻電子煙。阿順表示薔妹還在中國做過一些違法的事，這些就不方便在網路公開，將交由法官判斷。回顧整起事件，林嘉珍（薔妹）與中國籍伴侶阿順去年結婚，今年3月透過海外生殖技術生下女兒，沒想到孩子出生後兩人爆發糾紛。阿順先前指控林嘉珍騙婚、騙孕、欠款及家暴，林嘉珍則表示部分說法與事實不符，近期雙方又因女兒戶籍、收養程序和款項問題各自發文說明。