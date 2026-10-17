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▲怡琪騎YouBike不小心摔車，導致下巴裂開而縫針，本人也宣布停工一個禮拜休養。（圖／怡琪IG@ichi.527）

中信兄弟啦啦隊PS女孩「小王淨」怡琪15日騎YouBike發生車禍，宣布停工一星期養傷，等同確定缺席20、21日（G3、G4）的台灣大賽，她昨（16）日發聲透露最新傷勢，左手因為包紮不方便活動，下巴縫針處還在發腫，同時澄清自己並沒有邊騎車邊玩手機，感謝外界的關心。怡琪在IG發文跟粉絲報告車禍的受傷狀況，「先謝謝大家的關心！但現在左手不方便，只能右手打字，下巴因為剛縫好也還在腫，所以不太能講話，很多訊息就先不一一回覆惹！可是你們的溫暖我都有收到！」至於是否騎車使用手機導致摔車，她大笑否認：「我也沒有騎ubike玩手機啦！哈哈哈！」最後，怡琪表示，關於出車禍的細節就不多做說明，「不佔用大家的時間惹！該幹嘛幹嘛去齁～」《NOWNEWS今日新聞》也詢問經紀人乖姐，確定怡琪將缺席20、21日（G3、G4）的台灣大賽應援，且由於PS女孩們幾乎全員上場，所以也沒有替補人選的問題。為了迎接和味全龍歷史性的「龍象大戰」，PS女孩在主場應援祭出最強啦啦隊陣容，每場皆派出多達26位女孩到場熱力應援，不讓首戰推出31人大陣仗的「小龍女」專美於前，除了人氣成員峮峮、短今、貴貴、希希、曼容、妮可全力出擊外，韓籍成員JJUBI（朴善珠）與金渡兒及「飛行嘉賓」李丹妃、日籍的SAYA都將連跳兩天，形成總冠軍賽場邊最美麗的「嬌點」。