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「花系列」男神林煒帥氣斯文的外型，讓他在當年在戲劇圈佔有一席之地，而他的好基因也完美複製給下一代。林煒與龔慈恩的女兒林愷鈴2016年以唱作歌手、演員及模特兒身分出道，亮眼氣質神似田馥甄，常以「最美星二代」形象受到關注。她去年以528萬港元買下香港大坑一處開放式單位，折合約新台幣2180萬元，根本是人生勝利組。據港媒報導，林愷鈴去年以528萬港元（約新台幣2180萬元）買下大坑第一閣低層開放式單位，實用面積304平方呎，約8.5坪，呎價1萬7368港元，創該廈2012年以來新低。林愷鈴購入的是第一閣低層A室，屬開放式單位。原業主2022年以680萬港元（約新台幣2810萬元）買入，持有近3年後以528萬港元售出，帳面虧損152萬港元，約新台幣630萬元，跌幅約22.4%。該大廈位於銅鑼灣道，共有48戶，單位實用面積介於304至347平方呎。林愷鈴是林煒與龔慈恩的女兒，2016年以唱作歌手、演員及模特兒身分進入香港演藝圈，曾參演電影《熱血合唱團》，也推出音樂作品。她常以「最美星二代」形象受到關注，這次25歲買下香港物業，也讓外界注意到她在演藝工作之外，已成為房屋持有人，不論顏值與財力都令人稱羨。