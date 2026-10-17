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▲TVBS民調中心公布電視辯論民調，民進黨沈伯洋看好度41%領先國民黨蔣萬安的30%。（圖／TVBS民調中心）

▲▲TVBS民調中心公布電視辯論民調，92%民進黨支持者看好沈伯洋表現、僅76%國民黨支持者看好蔣萬安。（圖／TVBS民調中心）

九合一大選倒數42天，台北市長蔣萬安和民進黨對手沈伯洋將於10月31日中午進行首場電視辯論會。TVBS民調中心今（17）日公布「2026台北市長電視辯論民調」，結果顯示，41%民眾看好沈伯洋、30%看好蔣萬安，另有30%不知道或沒意見；92%民進黨支持者看好沈伯洋表現、僅76%國民黨支持者看好蔣萬安。TVBS民調中心今日公布「2026台北市長電視辯論民調」， 針對兩位候選人在電視辯論會上的表現，有 41%市民認為民進黨沈伯洋的表現會比較好，30%認為國民黨現任市長蔣萬安表現會較好，雙方相差11%，另有30%表示不知道或沒有意見。交叉分析顯示，性別方面，男女市民皆以看好沈伯洋比例較高，男性40%、女性41%，看好蔣萬安者男女皆為30%。年齡方面，30至39歲青壯世代有53%看好沈伯洋，明顯高於蔣萬安的20%；40至49歲（42%：29%）及50至59歲（49%：26%）也由沈伯洋占優勢；蔣萬安則在60至69歲（39%：34%）及70歲以上（35%：31%）中高齡族群看好度略勝一籌。教育程度方面，專科學歷者較看好蔣萬安（43%：31%），大學（43%：26%）與研究所以上（48%：30%）高學歷選民則明顯偏向看好沈伯洋。政黨傾向方面，民進黨認同者高達92%看好沈伯洋；國民黨認同者有76%看好蔣萬安；民眾黨認同者有58%看好蔣萬安、24%看好沈伯洋；中立選民則有31%看好沈伯洋、14%看好蔣萬安，但高達55%表示不知道。另外針對此次辯論，有74%市民表示「知道」即將舉辦電視辯論會，僅26%不知道；在收看意願方面，有60%市民表示「會」收看電視辯論會，14%不一定，26%不會收看，比起4年前的台北市長辯論前的調查，會收看比例高出10%，不會收看的比例則由30%降至26%，顯示選民對本次電視辯論的關注度明顯高於上屆。交叉分析顯示，在活動知情度方面，各年齡層知道將舉辦電視辯論的比例皆在六成以上，並以60至69歲80%及50至59歲78%最高，30至39歲知情比例相對較低63%。收看意願方面，20至29歲年輕選民，雖有75%知道即將舉辦辯論，但僅42%表示會收看，高達58%表示「不會」收看，顯示年輕族群對收看電視辯論直播的參與意願相對冷淡；30歲以上各年齡層皆有超過五成五表示會收看，其中以70歲以上67%、50至59歲64%收看意願最高。本次調查是TVBS民意調查中心於115年10月12日至15日晚間18：30至22：00進行的調查，共接觸1,196位20歲以上台北市民，其中拒訪為65位，拒訪率為5.4%，最後成功訪問有效樣本1,131位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±2.9個百分點以內。抽樣方法採用市內電話號碼後四碼隨機抽樣，人員電話訪問，所有資料並依母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。調查經費來源為TVBS