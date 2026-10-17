55歲女星郭靜純2006年4月嫁給製作人王信貴，婚後育有一子一女，一家四口在加拿大低調生活，沒想到，她今（17）日在臉書發文透露已經離婚，「沒有第三者、沒有任何爭議，只是感情緣分走到盡頭...曾經握著筆簽下的是結婚證書，最終握著筆簽下的是離婚證書。」
得知張秀卿離婚 郭靜純百感交集自爆也離婚
郭靜純表示，昨天看到張秀卿離婚的新聞，心中百感交集，「婚姻這條路怎麼走著走著越走越複雜，原來兩個人應該走在同條路上互相扶持，最後卻方向分歧，很多人的婚姻關起門來就像傷口上的結痂，打開來這傷口又深又痛，但很多的痛只能往肚裡吞、又或是假裝它好了然後繼續無視...但傷口沒有正視它面對它，不會好就是不會好...」
單親一打二帶小孩 郭靜純：習慣就不以為苦
對於很多人說她一打二帶小孩很辛苦，郭靜純說「辛苦會習慣的，習慣了就不以為苦！婚姻走到最後沒有了愛情激情只剩親情，我從來不會否定孩子的爸爸曾經為家、為孩子的付出，都很辛苦、都很不容易」，並強調與前夫之前沒有第三者、分開時沒有任何爭議，只是感情緣分走到盡頭。
簽字離婚壓力全消 郭靜純：硬要相處是折磨
郭靜純說，朋友問她簽字時有沒有哭、有沒有很難過，「其實當下我反而有一種卸下無形的枷鎖與壓力，我指的是漸行漸遠的兩個人，硬要相處在一起，真的是一種折磨！離婚一簽字，原本凝結低壓的空氣，忽然感覺到流動了起來，也比較能以平和的心情看待對方！」
如何走出來考驗智慧 郭靜純呼籲勿惡言相向
此外，郭靜純有感而發表示：「家家戶戶都有自己的故事，怎麼走出來？怎麼往前走？都考驗者女人的智慧！我只能說如果真的走到這步，請大家記得不要惡言相向，感情跟婚姻是兩個人的事，但我們還有家人，他們不需要被打擾、也不需要去承受。更不要給他們選擇題，大人事大人解決。」
自認遇破事只能轉念 郭靜純向恢單女性喊話
郭靜純接著說，每個人每一段時期都會遇到破事，只能轉念，並感謝人生旅途中遇到的人都是菩薩，來幫我們消業障渡苦難，最後正向地跟有相同處境的女性喊話，「不管是秀卿姐，或是現在正在看po文的妳，可以哭、可以難過，但不要太久哦（難過太久會醜會老），一定不要氣餒 ，上天關了一扇窗，肯定會幫妳打開另一道門。我們一起加油！」
資料來源：郭靜純臉書
我是廣告 請繼續往下閱讀
郭靜純表示，昨天看到張秀卿離婚的新聞，心中百感交集，「婚姻這條路怎麼走著走著越走越複雜，原來兩個人應該走在同條路上互相扶持，最後卻方向分歧，很多人的婚姻關起門來就像傷口上的結痂，打開來這傷口又深又痛，但很多的痛只能往肚裡吞、又或是假裝它好了然後繼續無視...但傷口沒有正視它面對它，不會好就是不會好...」
單親一打二帶小孩 郭靜純：習慣就不以為苦
對於很多人說她一打二帶小孩很辛苦，郭靜純說「辛苦會習慣的，習慣了就不以為苦！婚姻走到最後沒有了愛情激情只剩親情，我從來不會否定孩子的爸爸曾經為家、為孩子的付出，都很辛苦、都很不容易」，並強調與前夫之前沒有第三者、分開時沒有任何爭議，只是感情緣分走到盡頭。
簽字離婚壓力全消 郭靜純：硬要相處是折磨
郭靜純說，朋友問她簽字時有沒有哭、有沒有很難過，「其實當下我反而有一種卸下無形的枷鎖與壓力，我指的是漸行漸遠的兩個人，硬要相處在一起，真的是一種折磨！離婚一簽字，原本凝結低壓的空氣，忽然感覺到流動了起來，也比較能以平和的心情看待對方！」
如何走出來考驗智慧 郭靜純呼籲勿惡言相向
此外，郭靜純有感而發表示：「家家戶戶都有自己的故事，怎麼走出來？怎麼往前走？都考驗者女人的智慧！我只能說如果真的走到這步，請大家記得不要惡言相向，感情跟婚姻是兩個人的事，但我們還有家人，他們不需要被打擾、也不需要去承受。更不要給他們選擇題，大人事大人解決。」
自認遇破事只能轉念 郭靜純向恢單女性喊話
郭靜純接著說，每個人每一段時期都會遇到破事，只能轉念，並感謝人生旅途中遇到的人都是菩薩，來幫我們消業障渡苦難，最後正向地跟有相同處境的女性喊話，「不管是秀卿姐，或是現在正在看po文的妳，可以哭、可以難過，但不要太久哦（難過太久會醜會老），一定不要氣餒 ，上天關了一扇窗，肯定會幫妳打開另一道門。我們一起加油！」