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中華職棒37年台灣大賽G1今（17）日正式點燃戰火，由上半季冠軍味全龍交手下半季冠軍中信兄弟。賽前龍隊公布先發打線，去年透過FA（自由球員）加盟的朱育賢、陳子豪扛下先發第5棒、第6棒成為此役亮點，2人合計參加15次台灣大賽，是全隊大賽經驗最豐富的選手。此外，龍隊先發第7棒排上22歲小將劉俊緯，超越2023年23歲的張政禹，改寫隊史最年輕台灣大賽先發第7棒紀錄。這是朱育賢去年FA轉隊至龍隊後，首度隨隊參與台灣大賽。朱育賢生涯在台灣大賽出賽22場（過去共5次參賽），其中18場為先發，累積敲出20安、3轟，打擊率2成99；在2023年台灣大賽中，朱育賢身披樂天桃猿戰袍，當時面對龍隊繳出打擊率4成、2轟的火燙成績，但最終鏖戰7場抱憾落敗。陳子豪同樣是去年轉隊後首度隨龍隊出戰台灣大賽，這也是他職業生涯第10次叩關大賽舞台，前9次皆身披黃衫。陳子豪生涯在台灣大賽出賽40場，其中27場為先發，敲出26安、3轟，打擊率2成30；他上一次征戰台灣大賽是2024年，當時繳出4安、1轟、打擊率2成35的成績，最終幫助兄弟順利奪冠。此外，在後段棒次安排上，龍隊G1先發第7棒交由劉俊緯擔綱，他以22歲之齡超越2023年23歲的張政禹，正式寫下味全隊史在台灣大賽最年輕的先發第7棒紀錄。第一棒：李凱威第二棒：郭天信第三棒：張政禹第四棒：劉基鴻第五棒：朱育賢第六棒：陳子豪第七棒：劉俊緯第八棒：林辰勳第九棒：王順和