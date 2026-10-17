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蘋果首款摺疊手機iPhone Duo預購開跑後引發搶購熱潮，官網一度卡頓，部分通路也迅速售罄。不過，iPhone Duo「一機難求」，並不只是因為需求太旺，而是還有生產良率偏低、關鍵零件供應受限等問題，果粉想要順利拿到新機，恐怕還得等上一段時間。在iPhone Duo昨（16日）開放預購前，中媒《快科技》、《界面新聞》就曾報導，有供應鏈消息指出，富士康組裝iPhone Duo的整機良率僅約6成多，產線仍須反覆調整設備、工序與參數，首批產量較少，而且依照蘋果現行品質標準，產線要達到成熟良率，可能還需要半年至一年。產業鏈人士並透露，iPhone Duo今年的備貨目標約為600萬至800萬台；相較之下，iPhone 18 Pro系列的單款出貨量就超過千萬台，兩者差距懸殊，足見iPhone Duo初期的供應規模並不算大。除了富士康整機組裝良率仍在爬坡，OLED面板以及鉸鏈相關零件，此前也曾出現良率不足、交付推遲和方案調整，任何一個上游環節延誤，都會壓縮後續組裝廠調試產線的時間。畢竟，摺疊手機的量產難度，與一般智慧型手機並不相同，鉸鏈涉及精密結構與組裝公差，必須兼顧開合順暢度、螢幕平整度及耐用性，柔性OLED面板與機身結構也需精準配合，否則可能表會出現摺痕加深、開合阻力不一致、螢幕局部下陷，甚至影響使用壽命等狀況。從預購首日的搶購盛況，到供應鏈良率與零件瓶頸，iPhone Duo初期供貨恐怕仍有壓力。對消費者而言，即使成功下單，也不代表能立即拿到手機，實際交貨時間，仍須視各通路庫存、蘋果後續供貨安排而定。