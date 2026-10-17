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▲TVBS民調中心公布最新民調，41%民眾反對台北市長蔣萬安的松機遷移政策，僅31%支持。（圖／TVBS民調中心）

▲TVBS民調中心公布最新民調，僅內湖南港區支持松機遷移大於不支持。（圖／TVBS民調中心）

台北市長蔣萬安為拚連任，日前拋出遷移松山機場，改建成台北AI園區的政見，引發政壇議論。TVBS民調中心今（17）日公布最新民調，針對松機遷建議題，結果41%市民不支持、31%支持、另有28%沒意見；其中連松山機場所在地的松信區，也有36%不支持遷移、僅30%支持，顯示市民對松山機場遷建持保留與反對態度者居多。蔣萬安10月8日拋出松山機場遷移，要把300公頃腹地打造台北AI園區、住宅和公園，並稱桃園機場第三航廈將於2027年啟用、2033年第三跑道也完工啟用，可負擔松山機場運量。但由於他4年前針對此議題，稱「不要為了選舉倉促提案」，並質疑有國安疑慮，引發外界質疑自打嘴巴，另外包括國民黨澎湖縣長參選人陳振中也表態反對。TVBS民調中心今公布「2026台北市長電視辯論民調」，針對蔣萬安拋出松山機場遷建議題調查，結果顯示，台北市民有41%表示「不支持」遷移松機，其中19%不太支持，22%非常不支持，高於表示「支持」的31%，其中13%非常支持，18%還算支持，另有28%沒有意見。交叉分析顯示，年齡方面，59歲以下各年齡層不支持遷建的比例多在四成以上，其中以30至39歲不支持度達50%最高，支持僅24%；僅60至69歲族群支持度41%略高於不支持33%。地區方面，多數行政區皆是不支持高於支持，其中士林北投區不支持度達47%、支持32%、大安文山區不支持44%、支持30%、松山信義區不支持36%、支持30%；而與機場運作及科技走廊直接相關的內湖南港區，則是唯一支持度40%高於不支持35%的地區，顯示區域受惠預期對態度有顯著影響。政黨傾向方面，民進黨認同者有77%不支持遷建、僅11%支持；國民黨認同者有65%支持、10%不支持；民眾黨認同者也有66%支持、24%不支持；中立選民則有40%不支持、17%支持，另有43%無意見。本次調查是TVBS民意調查中心於115年10月12日至15日晚間18：30至22：00進行的調查，共接觸1,196位20歲以上台北市民，其中拒訪為65位，拒訪率為5.4%，最後成功訪問有效樣本1,131位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±2.9個百分點以內。抽樣方法採用市內電話號碼後四碼隨機抽樣，人員電話訪問，所有資料並依母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。調查經費來源為TVBS