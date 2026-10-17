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怎麼閃一隻貓人就沒了？妻悲痛難接受

▲朱志生是高雄醫學大學附設中和紀念醫院心臟血管內科主治醫師，曾經挽救過無數患者的性命。（圖／翻攝高雄醫學大學官網）

曾任高醫護理長 辭職照顧家庭、支持丈夫深造

▲朱志生醫師(左1）過去也積極參加醫學講座，對醫學貢獻頗深。（圖／台灣營養精神醫學學會官網）

警方報請檢方相驗！高醫承諾協助家屬

高雄醫學大學附設中和紀念醫院心臟血管內科主治醫師、醫研部血脂生科研究室主任朱志生，15日晚間騎車行經高雄市鼓山區博愛一路巷道時，疑因閃避突然竄出的貓咪發生碰撞，連人帶車摔倒，造成嚴重傷勢。朱志生送往任職醫院搶救後，仍於昨（16）日下午1時27分宣告不治，享年55歲。朱妻今（17）日回憶，夫妻倆前一天還在話家常，沒想到一場意外竟讓兩人天人永隔。她數度哽咽落淚，難以接受丈夫突然離世的事實。，連人帶車摔倒，造成嚴重傷勢，送往任職醫院搶救後，仍於昨（16）日下午1時27分宣告不治。朱志生醫師的妻子表示，意外發生前，夫妻倆還在談論日常生活，沒想到轉眼間就接獲丈夫重傷的消息。她回憶，當時得知丈夫胸腔重創、肺部破裂，原以為只是受傷，沒想到最終等來的竟是噩耗。「前一天明明還在好好聊天、講話，怎麼一場意外，人就這樣沒了？」朱妻難掩悲痛，直言至今仍無法接受現實。她也不斷反問自己，為什麼只是為了閃避一隻貓，好好的一個人就這樣離開了。朱妻指出，丈夫平日熱愛生命、對病患盡心盡力，沒想到這次意外竟造成無法挽回的結果。除了失去至親的悲痛，她在調閱監視器畫面時，還發現丈夫倒地後，直到救護車抵達現場處理，疑似相隔約27分鐘。這段時間究竟發生什麼事，仍有待進一步釐清，也成為家屬心中難以放下的疑問。朱妻過去曾任高醫護理長，為了照顧年幼子女，並陪伴朱志生赴海外深造醫學研究，後來辭去護理工作，轉而全心照顧家庭，支持丈夫在醫療領域發展。如今丈夫突然離世，家庭頓失重要支柱。朱妻表示，3名仍在就讀大學及高中的子女，事發當晚被緊急通知趕回醫院，面對前一天還在關心他們課業與生活的父親突然重傷，孩子們也難以承受這樣的打擊。朱妻坦言，失去丈夫的痛苦難以言喻，未來還得獨自陪伴3名尚未獨立的孩子走下去，對她而言是漫長而艱難的考驗。事故發生於10月15日晚間6時許，朱志生騎乘機車行經鼓山區博愛一路433巷一帶，沿巷道由西向東行駛時，一隻貓突然從路旁竄出，雙方發生碰撞後，朱志生連人帶車倒地。警方已進行現場測繪及相關調查，並報請高雄地方檢察署相驗，以釐清確切死因。高雄醫學大學附設中和紀念醫院對朱志生離世表達哀悼，表示：「朱志生醫師是一位深受肯定的好醫師，對於此次意外的發生，高醫深感遺憾與不捨。」院方也承諾，將全力支持並協助家屬處理後續治喪事宜，提供必要的關懷、實質協助及行政資源，陪伴家屬度過悲痛時刻。朱志生驟逝的消息傳出後，雄中同窗及醫界好友紛紛在社群平台發文悼念，回憶他的溫柔與專業。這場突如其來的意外，不僅讓親友難以接受，也令曾受其診治的病患與家屬深感震驚與不捨。