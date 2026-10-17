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▲故宮文物系列「翠玉白菜刺刺｜百財登峰」，翠玉款、灰煌款、天青款、紫光款售價2680元。（圖／台北101提供）

▲台北101觀景台《玩轉故宮101》清宮時空雲端特展聯名商品即日起正式開賣。（圖／台北101提供）

▲台北101國立故宮博物院發財聚寶球，售價590元。（圖／台北101提供）

▲89F觀景台《【玩轉故宮101】清宮時空雲端特展》「朕的龍椅寶座」迎賓區。（圖／台北101提供）

▲台北101觀景台《玩轉故宮101》清宮時空雲端特展台北雲端街坊展區。（圖／台北101提供）

▲Global Mall推出多款哆啦A夢限定點加金商品，包含不鏽鋼杯、陶瓷碗等。（圖／記者鍾怡婷攝）

台北101為知名地標，是國際旅客來台最愛景點排名第二名，同時，台北101與國立故宮博物院雙雙榮登國際旅客「最喜歡景點」前十大榜單，為慶祝故宮邁入101年，與台北101合作推出50款跨界限定文創聯名商品，並於 89F 觀景台同步打造限定特展，有皇帝龍椅、玉璽可以打卡拍照。台北101即起至2027年1月31日前，與國立故宮博物院合作，超過50款別具心裁的限定聯名文創商品，且89F觀景台東面特別打造「玩轉故宮101雲端快閃店」。空間以清代帝王收藏珍寶的「多寶格」為核心概念，採用溫潤中式木作與柔和暖光，讓選購過程猶如親臨皇家藏寶庫推薦四大必收的主打亮點商品「《台北上河圖》咖啡禮盒」，以故宮經典《清院本清明上河圖》為靈感，結合三奇壹號咖啡店的嚴選風味；「御音藏・宮廷寶盒」結合《清 乾隆 霽青描金游魚轉心瓶》音樂盒設計，內裡盛裝古早味黑糖捲。還有「故宮文物系列 - 翠玉白菜刺刺」，人氣公仔一推出即引爆搶購狂潮！超萌寵路遙圓創角色「刺刺」，結合台北101及國立故宮博物院院藏品「清 翠玉白菜」，推出療癒招財桌上擺飾。配合限定聯名商品的精采亮相，台北101更將經典明、清朝古物與宮廷美學帶上海拔 382 公尺雲端，於89F觀景台打造五大沉浸式主題打卡與互動體驗區。有「朕的龍椅寶座」考究故宮國寶《明孝宗坐像軸》打造金龍屏風，並擺設復刻版「琉璃 古稀天子之寶璽」，讓旅客親手蓋章，秒入戲化身一代帝王。「朕的雲端御花園」復刻帝王下朝散步景致，設置涼亭、石椅與精緻小橋；「朕的台北上河圖」邊設置喝珍奶、送外送、騎 u-bike 等與人同高的穿越古人同框合影。還有重現《清明上河圖》市集、狀元及第門楣與樹下對弈場景；風阻尼球牆面更化身「貓咪戲球打卡區」，翻玩可愛守護意象。Global Mall全台八店週年慶檔期要來了，10月22日至11月4日首波對會員的最高回饋22%，指定專門店刷中信Global Mall聯名卡當日單筆消費滿3000元送200元；於指定服飾配件、化妝品消費，當日單筆滿2000元另享3%回饋；iMall會員於 Global Mall新北中和、屏東市、桃園A19 指定專門店單筆消費3000元贈300元電子商品禮券等活動，預計激勵週年慶期間業績上看雙位數的成長。Global Mall週年慶期間哆啦A夢也來助陣，會員只要使用點數搭配加價購，即可將哆啦A夢人氣商品帶回家，包含不鏽鋼杯、陶瓷碗等。且活動期間出示會員身分，即可免費領取集章明信片，循著店內哆啦A夢合影，並於集章點逐一蓋印，即可完成Global Mall專屬哆啦A夢款明信片。