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特斯拉Roadster可以飛變迷因爆紅！IKEA、麥當勞搭上話題行銷讚爆

特別把自家的「LILLABO玩具車」製作成跟馬斯克發表會現場一樣，用毛巾當成道路，還寫「車輛皆經過安全測試」

「得來速目前沒有開放飛天車，謝謝您的配合」

▲IKEA把自家的「LILLABO玩具車」製作成跟馬斯克發表會現場一樣，用毛巾當成道路，還寫「車輛皆經過安全測試」。

台灣人不只讚嘆汽車可以飛！超在意飲料會打翻笑爆

還有最多人討論的竟然是「如果倒著開那手搖飲要怎麼辦？」

特斯拉（Tesla）日前發布全新一代Roadster車款，展示了飛天特技還有可以短暫倒掛著開的技術，結果相關迷因梗在社群引燃，有許多台灣人把雪隧塞車讓特斯拉倒開在隧道圓弧上，也有人讓特斯拉在天上飛來飛去，畫面都很逗趣，其中像是麥當勞、IKEA也搭上Roadster迷因藉機行銷產品，獲得廣大好評，最好笑的莫過於當國外民眾都在讚嘆Roadster車款技術時，台灣人卻在意：「開這台車倒過來飲料會打翻欸，不會想買！」真的超離奇。特斯拉新一代Roadster車款導入SpaceX火箭技術的冷氣體推進器功能備受關注，除了實現懸浮功能、倒立開車的不可能性，官網現在也已經開始預購車輛，但是只能夠買到一般版，馬斯克在發表會上的那輛規格是「邀請制版」，一般民眾完全是買不到的，所以即便有預購，拿到的Roadster車款不會飛、也不能夠倒立開車，但相關迷因就已經在社群上炸出。其中像是IKEA也搭上話題熱潮，；而麥當勞則是在社群平台「Threads」貼文指出，兩則貼文全部都是5萬讚以上，觸及非常高。不少網友都紛紛表示：、「IKEA最強，每次時事都有跟上，稍微不活網一點都不知道貼文在說什麼了」、「馬斯克憑一己之力打造世界迷因，真的很猛」。然而台灣人除了讚嘆全新一代Roadster車款可以飛之外，台灣根本手搖王國，很多人開車都會在車上擺放飲料，結果倒著開的功能也讓「飲料怎麼樣不會翻倒」成為台灣人超在意的點，實在相當爆笑又離奇。許多網友也是笑翻回應：「外國人在研究空氣力學，台灣人在研究珍珠動力學。車子可以翻，飲料不能灑，這才是真正的科技挑戰」、「星巴克早就超前部署，去冰不補滿，就是為了預留翻車空間」、「然後台灣隨行杯廠商就會開發無死角不灑杯」、「台灣人的精神狀態真的很難讓人不喜歡」。