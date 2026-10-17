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曾以《浴火鳳凰》「幻波公子」一角走紅的李承泰，淡出演藝圈近28年後轉往日本名古屋創業，靠著台灣鹹酥雞打出名號，不只開出5間店，還登上NHK專題報導。王彩樺近日分享與這位相識40多年的好友聚餐影片，聊到他在日本的發展，李承泰笑說：「沒有啦，沒有紅啦，我只是救了一個商店街而已！」王彩樺也大讚他是「台灣之光」。王彩樺近日更新影片與李承泰重逢，只見他一頭灰白短髮、外型斯文，王彩樺說兩人認識40多年，從年輕時一起打拚，到如今各自走過不同人生階段，這份交情始終沒變。李承泰淡出演藝圈後轉行創業，在日本經營台灣小吃，談起創業成果，他表示自己並沒有多紅，只是店開進一條原本快要倒閉的商店街後，成功帶來人潮，讓商圈重新熱鬧起來。他也將生意逐步拓展，如今在名古屋已有5間店，除了鹹酥雞，還販售大腸麵線、木瓜牛奶、大腸包小腸等台灣美食。「我就是要把名古屋變成一個小台灣！」李承泰說希望讓更多日本人認識台灣小吃，也盼望這門生意能長久經營。據他透露店家一年約有5至10次登上日本媒體，NHK也曾前來專題報導。王彩樺聽聞後忍不住稱讚，好友把台灣味帶到日本，還讓商店街重新活絡，確實是台灣之光。王彩樺透露，兩人都是台南人，年輕時一起跑廟會、工地秀，從沒紅時就相識，感情像親兄妹一樣。王彩樺談到李承泰曾因《浴火鳳凰》走紅、與潘迎紫合作，她也感嘆：「那時候真的沒想到，人生真的很意外」。李承泰曾演出《郵差三度來按鈴》、《台灣奇案》等作品，後來離開演藝圈赴日發展，也讓人意想不到大家熟悉的演員，竟然以另外一種方式在國際上替台灣爭光。