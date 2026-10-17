味全龍球星張政禹受訪時透露，與弟弟張士綸從挑戰賽後就沒有說過話，稍早來球場看到他主動打招呼，還直接被無視，開玩笑說弟弟把他變成陌生人，「現在要這樣喔！」

我是廣告 請繼續往下閱讀

張政禹、張士綸台灣大賽相遇 弟弟無視哥哥打招呼

竟直接被無視，他當下心一驚，「我想說現在要這樣喔！真的要變陌生人喔？」但仍暖心幫弟弟緩頰，「這是他很在意比賽的方式吧！」

張政禹換上新髮型 髮尾有顯目4條辮子

張政禹還換上新髮型，燙捲、挑染紅髮之外，髮尾留有顯目的4條辮子，他透露贏一場就剪掉一條

▲台灣大賽開打前，張政禹還換上新髮型，燙捲、挑染紅髮之外，髮尾還留有顯目的4條辮子，他透露贏一場就剪掉一條。（圖／記者林子翔攝）

中信兄弟與味全龍會師中職台灣大賽，「張家兄弟」張政禹、張士綸首度在台灣大賽正面對決，G1開打前，玩笑過後但仍護弟心切，表示這應該是弟弟很在意比賽的表達方式。張政禹、張士綸今年作為味全龍、中信兄弟主力球星，生涯首度在台灣大賽相遇，張政禹回憶2023年心境，與今年差異不小，「當時對一切很新鮮，很緊張，這次心態就比較沉穩了，不像之前那麼亢奮。」反倒很期待4萬人滿場局面，「球迷很多就會讓我更期待、更開心。」本次與弟弟張士綸在台灣大賽同場對決，張政禹笑說，兩人在挑戰賽後就沒有說過話了，稍早來球場看到弟弟還主動打招呼，台灣大賽開打前，，不管怎樣，希望最後4條辮子都能順利剪掉。