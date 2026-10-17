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快閃店號碼牌數量少 許多粉絲沒買到肩上皮卡丘

▲寶可夢路跑台中首站有皮卡丘出沒。（圖／民眾提供）

▲現場除了路跑活動外，也有寶可夢集換式卡牌體驗區。（圖／民眾提供）

▲快閃店聚集超多人潮，（圖／民眾提供）

▲寶可夢路跑現場設置超大型皮卡丘氣球。（圖／民眾提供）

全程幾乎都在排隊等蓋章 完賽馬上有人開價收限定卡

▲等待排隊蓋章的時間很久，幾乎沒有怎麼跑步。（圖／民眾提供）

▲寶可夢路跑完賽後物資，其中活動特典卡馬上有人開價1000元要收。（圖／民眾提供）

寶可夢30週年紀念活動「2026 Pokémon RUN 30 寶可夢路跑」，今（17）日首站就選在台中中央球場舉辦，上午吸引超過6000名粉絲到場，預計兩天活動有1萬5千多名粉絲共襄盛舉。現場有10隻包括皮卡丘在內的寶可夢在場內跟民眾互動，非常熱鬧，但也出現許多亂象，像是原本附在物資包中的「肩上皮卡丘」，居然開放沒有報名的民眾可直接購買，官方後續緊急宣布僅有報名的民眾才能買，並開放退費，但今天快閃店前仍排了滿滿人潮，備貨量也遠遠不足，號碼牌發了沒多久就發完了，還有大批參賽者沒有拿到號碼牌。「2026 Pokémon RUN 30 寶可夢路跑」爭議不斷，日前有參賽者抱怨，現場活動快閃店居然販售報名費2千多元物資包的「肩上皮卡丘」玩偶，而且每隻售價只要640元，還開放沒有報名的民眾也能購買，讓不少人覺得自己被「敲盤子」，後來官方全統運動報名網緊急宣布，肩上皮卡丘僅開放有報名路跑的民眾購買，並開放報名民眾退費或是改選擇比較低價的物資包。今（17）日正式開跑前，就有民眾在Threads上分享，快閃店前就聚集大量人潮，排隊動線混亂，引發不少爭議，在正式發放快閃店號碼牌時，一下子就發完了，並不是每個人都能買到「肩上皮卡丘」玩偶，數量極少，導致現場吵成一團。「肩上皮卡丘」玩偶的造型也有爭議，原本官方宣傳時皮卡丘身上有穿白色T恤，但正式的版本卻沒有衣服，官方也發表聲明，指出經總部確認，Pokémon Run 30跑者裝備包中的皮卡丘肩上小玩偶，最終將以未穿著衣服的版本出貨，與寶可夢官方網站公告的跑者裝備包圖片一致，亞洲8個地區的肩上皮卡丘最終出貨版本也皆未穿著衣服。《NOWNEWS》記者實際詢問有報名「2026 Pokémon RUN 30 寶可夢路跑」台中下午場的朋友，她表示自己本來就沒有想要肩上皮卡丘玩偶，所以報名的比較便宜的組別，也沒有到快閃店排隊，但是現場人很多，路跑全程3.5公里幾乎都在排隊等闖關遊戲（圖鑑搜尋卡）蓋章，路跑共有9個關卡，她下午2點15分起跑，才進行到第5個關卡，就快到路跑原訂的結束時間下午3點15分，她才發現原來是前面場次有人沒有完成闖關蓋章，逗留在賽道上，才導致蓋章隊伍人這麼多。闖關結束後，才能領取活動特典卡「Pokémon RUN的皮卡丘」、完賽獎牌、寶可夢紀念卡冊等，領到完賽物資後，大約是下午3點30分，而且旁邊有人馬上開價1000元跟她收活動特典卡，不過她並沒有答應售出，現場有很多人都在收卡牌，不過因為活動特典卡全球僅有舉辦寶可夢路跑的國家才會發放，因此價值一定不止1000元；整場活動比較可惜的地方是，下午3點15分開始的皮卡丘遊行她完全沒有看到。